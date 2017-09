Punto de Vista

Ante una tragedia las palabras a veces no son necesarias. Solo el acompañamiento en silencio y el apoyo en necesidades básicas: anónimo.

La población mexicana no está preparada para reaccionar ante los sismos. Las imágenes divulgadas por los medios impresos y electrónicos han dado muestras de ello. Los simulacros del 19 de septiembre marcaron un referente de indiferencia y apatía, sin imaginar que dos horas después esto sería real.

Los fenómenos naturales no deben tomarse como una eventualidad, sino como una acción de conciencia para evitar en un futuro consecuencias. La unidad y el apoyo de los sectores se han estado viendo, sin embargo, eso no basta, porque si se quiere realmente ayudar se debe atender el problema de raíz.

Las agrupaciones civiles, maestros, jóvenes, incluso empresarios y hasta políticos han demostrado que la unidad hace la fuerza y si esa fuerza se aplicara como tal, la transformación de México sería una realidad y traspasaría fronteras.

El desastre natural ha puesto en evidencia de que muchas estructuras no se han construido a conciencia, porque si así fuera, los daños serían menores, sin embargo, no hay tiempo de juzgar, sino de actuar para levantar a México, sus estados y sus municipios.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores ha dado muestras de apoyo a los alcaldes de Huitzuco, Tepecoacuilco y Atenango del Río. Las dos visitas hechas a dichos municipios no han sido casuales, sino porque sabe de las necesidades que tiene la gente.

Es por eso, que todo su gabinete está abocado al apoyo de los damnificados, porque se trata de una solidaridad total que tiene el pueblo.

Todos van encaminados hacia un solo fin, la ayuda que brindan los diferentes sectores ha quedado demostrado, incluso, si todos los ciudadanos actuaran siempre así, sería como el dicho aquel que dice: a un rico pastel de miel, mil moscas en tropel llegaron y todo transformaron, si todos estuvieran sumados en una causa, las cosas del país serían diferentes.

Sin embargo, no todo es así y seguramente algunos aprovecharán estas acciones para hacerse notar, no todos, pero las acciones van en ese camino, tal vez por una posible aspiración, pero si no es así, que se fortalezca el altruismo. En fin es un simple punto de vista.