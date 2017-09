Queda pendiente

Duelo entre Iguala FC y Jardón de 3a. División, no se jugará

Iguala, Gro., Septiembre 23.- El juego entre Jardón de Morelos y el Iguala FC no se jugará debido a los daños que hay en varias partes del estado de Morelos, por lo que la Federación Mexicana de Futbol através de la rama de la Tercera División Profesional, dejó para mejor ocasión este duelo.

El encuentro estaba programado para esta tarde de hoy sábado a las 16:00 horas en la cancha de San Carlos en Yautepec, Morelos, pero por los daños que sufrieron por el sismo del pasado martes, algunos inmuebles no están en condiciones, además el camino para llegar a la cancha no es el adecuado.

Ayer el equipo igualteco bajo la batuta del director técnico, Gustavo Cruz empezó a trabajar su partido de la fecha 3 que es contra los Avispones de Chilpancingo.

El equipo local se encuentra motivado al comenzar la campaña regular sumando puntos, al ganar dos unidades ante el crecido equipo de las Águilas de la UAGro, que en la cancha dos de la Unidad Deportiva de Iguala no fue la potencia y fueron exhibidos por el conjunto local al ir perdiendo 2-0.

Ahora hay que esperar la fecha en que se reprograme el encuentro entre Iguala y Jardón de Morelos, mientras el viernes en Iguala los "verdes" recibirán a los Avispones de Chilpancingo.