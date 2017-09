Duelo en las alturas

Encuentro lleno de adrenalina es el que protagonizarán San Juan y San Nicolás

Iguala, Gro., Septiembre 23.- Buen encuentro es el que protagonizarán los conjuntos de San Juan y San Nicolás en el marco de la fecha 10 del Apertura 2017 de Juvenil “A” de la Liga Amateur de Iguala, ambos conjuntos están entre los primeros 8 de la clasificación y hoy más que nunca buscan mantenerse entre los mandones de un certamen que cada jornada se pone más intenso por un lugar entre los que van a jugar la siguiente fase.

Hasta el momento el conjunto de San Juan llega con 22 puntos que lo colocan en el segundo puesto, entre sus números se encuentran 32 goles a favor y 12 en contra, desde el arranque del torneo no conoce la derrota y hoy más que nunca sabe de la obligación por la victoria para que Preventivos no le saque 4 puntos de diferencia.

San Nicolás por su parte, suma 18 unidades con 17 goles a favor y 8 en contra, su ofensiva no tiene la misma contundencia de su rival, pero sí es efectivo en los momentos clave y en su duelo de hoy será fundamental salir en una buena tarde o de lo contrario se estará metiendo en problemas.

Mientras tanto, al líder del torneo Preventivos le toca jugar en esta ocasión ante Real Independencia, que poco a poco ha ido perdiendo terreno; el Cesvi Universidad que es tercero de la clasificación, jugará ante el Deportivo San José; Tamarindos que es cuarto del certamen, va ante un Tuxpan que se juega sus últimas cartas y Cañeros se medirá a Real Amate.

Reforma va con todo ante San Gerardo que busca meterse a zona de clasificación; Campo Agrícola se juega mucho en esta jornada cuando se enfrente a Furia Iguala y en el resto de la jornada, Surianos de Iguala va ante Covivesa; San Nicolás FC enfrentará a Nueva Alianza y Uda Dukla jugará contra Barrio de las Flores.