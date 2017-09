Van 284 muertos por el temblor en México

El último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, señalaba 148 personas fallecidas en Ciudad de México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca

Ciudad de México, Septiembre 22.- Con el más reciente reporte de la Ciudad de México, ascendió a 284 el número de personas fallecidas en todo el país por el sismo del 19 de septiembre.

El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, informó que en la capital del país han muerto 148 personas, mientras que el coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dio a conocer que había 73 muertos en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

Refirió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el servicio eléctrico al 95 por ciento en las zonas afectadas.

Pidió a la población revisar las condiciones de sus viviendas o edificios y no permanecer dentro de ellas si presenta daños considerables, además de reportarlo inmediatamente a las autoridades para realizar una revisión estructural.

HAY 45 EDIFICIOS DESTRUIDOS EN LA CDMX

Tras el sismo magnitud 7.1 del martes, 45 edificios están colapsados y cinco en riesgo latente de caer en la Ciudad de México, dijo en entrevista Fernando Gutiérrez, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Dijo que más del 90 por ciento de estos edificios son inmuebles habitacionales y están ubicados en las colonias Roma, Hipódromo Condesa y Del Valle, así como en el Centro Histórico, aunque también hay daños en otras delegaciones como Xochimilco y Tlalpan.

“Prácticamente los dañados son habitacionales, en planta baja hay comercios, pero la gran parte es habitacional”, expuso.

Sin embargo, aclaró que seguramente el número aumentará en las próximas horas.

Aseguró que la revisión debe seguir, pues es necesario hacer un dictamen lo más rápido posible, ya que de lo contrario, si ocurre otro suceso similar, podrían tener problemas mayores.

SISMO DEJA 73 MUERTOS EN MORELOS

Jojutla es el municipio de Morelos más afectado por el sismo de 7.1 grados registrado el martes pasado.

En las colonias Centro, Juárez y Emiliano Zapata de la cabecera municipal cientos de casas se vinieron abajo.

“Todos corrimos, nada más se oían los gritos, un caos que jamás esperamos”, recordó Adriana Tinoco, damnificada.

Con la ayuda del Ejército mexicano, algunos habitantes lograron rescatar algunas de sus pertenencias de los inmuebles colapsados.

Don Hipólito salió con vida cuando su casa colapsó, pero su esposa Victoria no corrió con la misma suerte. Fue velada por vecinos y familiares en la calle 10 de Abril, en la colonia Centro.

“Nos sacaron a nosotros primero y yo pregunté por ella y me dijeron que ya la habían sacado, pero no, teníamos toda la vida juntos, a escasos dos meses para cumplir 46 años de casados”, recordó el señor Hipólito Bautista.

Grupos de voluntarios regalan alimentos, ropa, agua embotellada y despensas a las familias afectadas.

Otros retiran escombros de las calles que quedaron intransitables para facilitar el paso de la maquinaria pesada.

Este jueves, el Ejército mexicano inició el reparto de despensas en las comunidades más alejadas de Jojutla como Altavista, Pedro Amaro, Independencia e Higuerón en las que también se registraron daños en inmuebles como consecuencia del sismo.

De acuerdo a datos oficiales, en Morelos fueron instalados 74 albergues en los 33 municipios del estado.

Hay diez mil viviendas dañadas en 11 municipios en los que la energía eléctrica se ha restablecido en un 90 por ciento.