Frank en su tinta

LA CLASE política está siendo vapuleada en redes sociales por su apatía y tardía reacción para apoyar a los damnificados por los sismos. Primero, con los daños que dejó el sismo del 7 de septiembre en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, los senadores invitaron a la gente a apoyar a los damnificados, en lugar de ellos dar el apoyo. Y ahora, con el sismo del 19 de septiembre, simplemente los legisladores desaparecieron. Es más, hay quien propone buscarlos debajo de los escombros donde pegó el temblor. En las mismas redes sociales crece la presión de usuarios para que políticos y partidos destinen parte de su presupuesto a la ayuda a damnificados. Sin embargo, hay quienes han salido al paso con argumentos legaloides de que “no se puede, porque sería violar la Ley”. ¿Violar la Ley? ¿Y cuántas veces la han violado para otros fines no tan legales?........ LLEGÓ por Inbox: “Estimado Frank, hoy en día nuestros hermanos, que han sido severamente golpeados por el terremoto y el fenómeno Max, requieren de mucha ayuda, de mucho apoyo y me sorprende, como a muchos mexicanos, que la iniciativa de ayuda siempre la tomé la ciudadanía. Nuestros hermanos necesitan de ayuda real, los municipios en desgracia no deben ser motivo de visita para tomarse la foto, para ningún personaje político o del medio artístico, porque lo que necesitan es ayuda y si no la llevan, que declaren a que van.

Yo veo con tristeza como el gobierno nos ha sorprendido y nos seguirá sorprendiendo con mega-operativos con un enorme número de granaderos y grandes contingentes de la policía Federal para desalojo o simplemente para golpear a manifestantes. Hoy es la gran oportunidad para nuestro gobierno, de ponerlos a trabajar en algo productivo, golpeando piedra, retirando escombro y auxiliando en las tareas de búsqueda y rescate, porque de alguna manera tienen que devengar su salario. Sería algo grato y bien visto por los ciudadanos ver estos enormes contingentes ayudando, y retirando escombro, porque en sí, son muchos los municipios afectados donde se requiere de ayuda. Atentamente Virgilio Álvarez”……. POR LA MISMA vía, Guadalupe Bautista Morales reenvió el siguiente texto de petición de apoyo: “Hola, somos un pueblo de guerrero, Santa Fe Tepetlapa, ya casi colindando con Morelos, pertenecemos al municipio de Buenavista de Cuéllar. No somos una ciudad con edificios grandes y muchos derrumbes para estar en un desastre enorme, pero al igual que los demás estados, ciudades, municipios y pueblos sentimos el temblor de 7.1 y hubo daños en viviendas. Está a punto de caerse un puente, el centro de salud está un poco afectado (tiene grietas), se fue la luz, pero la volvieron a instalar y no había como comunicarse con nuestros seres queridos, no funcionan bien las líneas telefónicas al igual que el Internet, en nuestra pequeña comunidad hay un albergue en el auditorio para todas las personas que sufrieron daños en sus viviendas. También pedimos ayuda de víveres para salir adelante en este desastre. Como en todo pueblo, la mayoría somos de bajos recursos. No se olviden de apoyar a los pequeños pueblos que no son tan conocidos como las ciudades y municipios, que al igual que ellos tenemos adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. Hasta el momento no hay reporte de personas muertas o de algún herido, también necesitamos medicamentos. Dios los bendiga”……. SIMPLE reporte: Los centros de salud de Teloloapan y de Cocula presentan daños por el sismo y los trabajadores piden el apoyo, ya que no se puede trabajar en ellos. El edificio del CS de Teloloapan, afirman, tiene 70 años y Protección Civil determinó que no se puede utilizar……. PUNTO.