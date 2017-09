Frank en su tinta

HACE exactamente ocho días comentamos en este Tintero: “Ojalá (de verdad lo desea el Tintero) que la reconstrucción anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto para Oaxaca y Chiapas no sea como la de Guerrero en 2013, cuando las lluvias provocadas por Ingrid y Manuel devastaron también el estado. Luego de la tragedia guerrerense, Peña Nieto anunció el Plan Nuevo Guerrero, que incluía obras y acciones de reconstrucción y que, así, anunciado tan bonito, hubo la creencia de que Guerrero sería un estado nuevo. Nada más falso. A cuatro años de los destrozos que dejaron aquellas fatales lluvias, Guerrero está igual, o peor, porque simplemente la reconstrucción tan cacaraqueada por Peña Nieto nunca llegó”…….. PARECE que el todavía inquilino de Los Pinos aprendió la lección, pues acaba de anunciar que “en la ayuda a los damnificados del sismo en Oaxaca y Chiapas no habrá intermediarismos ni discriminación. El gobierno federal se hará cargo de todo, porque tampoco se va a permitir el lucro con la tragedia”. ¿Será? ¿O simplemente no quiere competencia?........ POR CIERTO, en Chiapas fue detenido un funcionario que se robó 90 colchonetas que eran para damnificados. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) dieron a conocer la captura del secretario de Protección Civil de Pantepec, por haber robado 90 colchonetas que estaban destinadas a los damnificados del sismo del 7 de septiembre pasado. De acuerdo con las investigaciones que encabeza la Fiscalía de Distrito Metropolitano, Tito “N” aceptó haber otorgado el permiso para que las colchonetas permanecieran en Tuxtla, aun cuando estaban destinadas al municipio de Pantepec. Cabe destacar que, el pasado fin de semana la FGE inició una carpeta de investigación por el delito de Robo y logró la detención de un primer sujeto, así como la recuperación de 90 colchonetas que fueron sustraídas de manera ilegal. ¿Así o más aves de rapiña?......... EL COORDINADOR de la corriente Nueva Mayoría en Guerrero, Amador Campos Aburto, les corrió la plana a los jilgueros de Beatriz Mojica y de Evodio Velázquez, que publicaron sendos boletines en los cuales afirmaban que Beatriz y Evodio (los jilgueros de Beatriz) y que Evodio y Beatriz (los jilgueros de Evodio) eran la fórmula del PRD de Guerrero para el Senado en las elecciones del próximo año. “Son propuestas, propuestas”, reiteró Amador Campos. Para que no anden con sus albazos, que solamente demuestran ambición y desesperación……. GRUPOS al interior del Partido Movimiento Ciudadano en Iguala han empezado a proponer a su dirigente municipal, Octavio Gervasio Serrano, como aspirante a la diputación local por el Distrito 22. Algunos lo movían para regidor, pero ahora lo quieren aventar más arriba……. A PROPÓSITO del MC igualteco, en su lista siguen apareciendo los nombres de Juan Rodolfo Martínez Rivera, Silviano Mendiola Pérez y Antonio Jaimes Herrera como sus cartas fuertes la presidencia municipal, aunque también pronto darán a conocer el nombre de una muer profesionista que se agregará a esa lista…….. Y YA QUE escribimos de mujeres, la ex candidata a diputada local por el Partido del Trabajo, Dulce Muriel Ocampo Ayala, tomará próximamente protesta como enlace de la representación de la mujer Movimiento Ciudadano en el Distrito 23, que ahora tiene cabecera en Huitzuco. …… ¿SABE usted qué igualteco ha sido gobernador de Guerrero? Descúbralo este miércoles en el Museo de la Bandera, donde el escritor Julio César López Uriza disertará la conferencia magistral “Igualtecos gobernadores”…….. SIMPLE dato: Este jueves (21 de septiembre) el Instituto Nacional Electoral aprobará la convocatoria para la designación del séptimo consejero que ocupará el cargo de presidente del Instituto Electoral y de Participación de Guerrero…….. PUNTO.