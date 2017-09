Damayanti Quintanar noquea en todas las pantallas

La apertura actual de la televisión mexicana ha sido muy benéfica para muchos actores, muestra de ello la buena racha que tiene la actriz Damayanti Quintanar, quien actualmente está al aire no en una, ni dos, ¡sino en tres televisoras!

Por Televisa está en la barra de comedia de la empresa a través de “Mita y mita”, por Azteca aparece en “Hasta que te conocí” y en Imagen Televisión está en pantalla por medio de “El Capitán”.

Por si fuera poco estrena a través de la señal de Space “El César”, la serie biográfica de Julio César Chávez.

“Se me han venido muchos estrenos juntos. Antes no podías estar en dos televisoras a la vez, o era una o la otra, ahora estamos en un momento bien padre porque ya no está el duopolio (Azteca-Televisa), ya hay mucho más pantallas, ahora tengo la fortuna de estar al aire en Imagen, Televisa Azteca y Space.

Me siento súper afortunada. Todos ganamos, los actores, las televisoras porque se cuentan muchas historias sin limitar a la gente a ver caras nuevas.

A mí ahora que está ‘El Capitán’ me ha escrito mucho público diciendo que qué padre ver caras nuevas, y pues yo ya llevo muchos años trabajando duro y picando piedra, pero para mucha gente soy una cara nueva”.