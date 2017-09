Silvia Pinal, la diva del cine nacional, celebra sus 86 años

Silvia Pinal, la diva del cine nacional, de la televisión y el teatro musical, festeja un año más de vida, en el foro 6 de San Ángel, donde graba a mamá suegra en la telenovela Mi marido tiene familia, reconoció que el arte escénico, "Es un trabajo muy esclavizado, no es fácil".

Lo mejor de la actuación, es la gente, cómo te quiere, cómo te respetan. Es una cosa que te llevas en el alma, ¡Es muy bonito!”. Por lo anterior, expresó que no ha pensado en retirarse, “el retiro ni lo sospecho siquiera, pero a veces sí me siento cansada y tengo una fuerza de voluntad que me ayuda a que se me sacuda el cansancio y sigo trabajando”.

Luego de que el mariachi ejecutara las notas musicales de Las Mañanitas y que la primera actriz apagara las velitas de su pastel de cinco pisos, rodeado de sus compañeros y de Juan Osorio, el productor, la también primera actriz Diana Bracho, José Pablo Minor, René Casados, Gaby Platas y Laura Vignatti, precisó que aún con su experiencia no se siente capaz de dar consejos a sus compañeros:

“Es muy difícil dar consejos. Lo único que les puedo decir con la experiencia de tantos años es que si aman su trabajo, se tienen que entregar al mismo”.