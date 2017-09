Frank en su tinta

EVODIO quiso dar madruguete a su propia corriente perredista, pero hasta para eso es malísimo. Tal como lo comentamos en el Tintero anterior, los integrantes de la corriente Nueva Mayoría del PRD guerrerense tuvieron un acto de toma de protesta de su grupo el domingo en Chilpancingo y al final emitieron un comunicado oficial, que a la letra dice en su inicio: “Amador Campos Aburto dio a conocer la fórmula de Nueva Mayoría al Senado de la República para el Partido de la Revolución Democrática, integrada por la secretaria general del CEN perredista, Beatriz Mojica Morga y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre”…….. SIN EMBARGO, el alcalde de Acapulco mandó publicar su propio comunicado con todas las porras para él: “Con el respaldo de la corriente perredista Nueva Mayoría, Evodio Velázquez encabezará la fórmula de la candidatura al Senado de la República, así lo dio a conocer ante cientos de simpatizantes, el coordinador de dicha expresión política en el estado, Amador Campos Aburto. Como parte de una reunión informativa de Nueva Mayoría, celebrada este domingo en Chilpancingo, Campos Aburto afirmó que esta corriente del Sol Azteca es la que tiene los candidatos con mayor fuerza para el proceso electoral del 2018, siendo Evodio Velázquez de los mejor posicionados en el estado y con un trabajo que lo respalda al frente del municipio más importante de Guerrero. Evodio Velázquez Aguirre dio a conocer que durante algunos fines de semana, junto con militantes del PRD, ha recorrido varios municipios y regiones, promoviendo un Frente Amplio Democrático que han presentado a la ciudadanía ante un nuevo proceso electoral buscando un verdadero cambio para el país”……… PRECISIONES: UNA.- A estas alturas del proceso electoral ningún partido ha definido ninguna candidatura, por lo tanto, Evodio no puede asegurar que encabezará la fórmula al senado por Guerrero. DOS.- Si se trata de encabezar la fórmula al Senado por el PRD en Guerrero (y no se diga de una corriente) la ventaja (y amplia) la lleva Beatriz Mojica Morga por tres simples razones: Fue candidata a gobernadora, es secretaria general del PRD nacional y es apoyada por una corriente nacional todavía influente. TRES: El pésimo trabajo de Evodio Velázquez como alcalde de Acapulco no le alcanza para una candidatura al Senado. Si en el puerto que lo conocen no lo quieren, imagínense en el resto del estado, donde es un perfecto desconocido. Si acaso le alcanza para ser nuevamente candidato a presidente municipal, pero perderá. Y CUATRO: Será interesante conocer las reacciones de sus compañeros de Nueva Mayoría por el albazo que pretendió dar……. POR CIERTO, los jilguerillos de Evodio Velázquez también destacaron (al más viejo estilo priista) que durante el acto del domingo un hermano de Sebastián de la Rosa Peláez (el ex regidor por Chilpancingo, Julián de la Rosa Peláez) “le brindó su apoyo a Evodio Velázquez para ser candidato al Senado de la República, ya que es el mejor prospecto”. Sebastian de la Rosa también quiere ser candidato del PRD a senador, pero ya le salió un “hermano incómodo”……. ANDRÉS Manuel López Obrador se ha convertido en una obsesión para el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Un día sí y otro también, el líder tricolor lanza ataques contra su homólogo de Morena y en el reciente (ataque, apenas el domingo) afirmó que AMLO apoya a Venezuela y a Corea del Norte. Cuidado. En estas lides las reiteradas acusaciones mediáticas suelen ser contraproducentes…….. OTRA vez crece una ola de protestas en México, ahora por el asesinado de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda en Puebla. La joven de Xalapa fue violada y luego estrangulada por un chofer de Cabify, Ricardo Alexis (ya detenido), cuando salió de una fiesta y le pidió el servicio a su casa. El feminicidio ha consternado al país…….. SIMPLE dato: Este martes (19 de septiembre) se cumplen 32 años del sismo del 1985 que devastó la Ciudad de México. Habrá simulacros por ese motivo…… PUNTO.