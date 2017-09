Intensifican los trabajos de limpieza en espacios públicos

Iguala, Gro., Septiembre 18.- Con el propósito de ir cambiando la imagen de manera gradual en el municipio de Iguala, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Edgar Fidencio Peralta Sánchez intensificó los trabajos de limpieza en los espacios públicos para evitar que los desechos sean arrastrados a las alcantarillas en esta temporada de lluvias.

En entrevista, Peralta Sánchez dijo que estas actividades las ha venido realizando con el apoyo del personal de limpia, parques y jardines y demás personal a su cargo, a efecto de ir creando conciencia y se pueda ir cambiando la imagen de la ciudad.

Explicó que entre otras acciones coordinadas con las dependencias a su cargo, está realizando la poda de árboles, limpia de la maleza, en varios puntos de la ciudad, como es el Periférico, las entradas y salidas a la ciudad, el Asta Bandera, el Zócalo, la Alameda y la Explanada Municipal.

Aseguró que con el temporal de las lluvias aumenta de manera rápida la maleza, “por eso, estamos atendiendo todas las llamadas y servicios que nos solicitan, de manera de ir programando estos trabajos para mantener en la medida de lo posible espacios limpios”.

“Hay muchas demandas de apoyo para la limpieza en las instituciones y colonias, incluso, en comunidades para que se les realice limpieza general de sus áreas verdes o se realice descacharre para evitar proliferación de enfermedades”, dijo.

Finalmente pidió a la población a que participe y ayude a no tirar basura, “porque si todos participamos y no tiramos basura, el resultado sería diferente, porque la ciudad más limpia, no es aquella que se barre todos los días, sino la que menos tira basura”.