Resultados del Coneval permitirán ajustar acciones vs. pobreza: AZV

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el estado proyectó la continuidad en 2018 de la política transversal, para continuar disminuyendo los índices de rezago y pobreza.

Alicia Zamora Villalva, titular de la dependencia, dijo que los recientes resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) permitieron saber qué acciones están funcionando.

Por eso anunció que en 2018 darán continuidad a las políticas que están dando resultados positivos y eliminarán las que no.

Entre las estrategias que sí han funcionado, dijo, está la de inclusión nacional que puso en marcha el ex secretario de Desarrollo Social federal, José Antonio Meade Kuribreña, actual secretario de Hacienda.

Esa estrategia tiene que ver con acciones alineadas a un mismo fin entre los tres órdenes de gobierno para abatir las carencias en alimentación, salud, educación, vivienda, calidad y espacios en vivienda.

Comentó que desde el inicio de la administración estatal, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores pidió a los alcaldes alinear sus acciones del ramo 33, de obra pública, a las de los gobiernos federal y estatal.

Adelantó que a partir del 2018 deben transitar por la misma vía de trabajo coordinado para continuar disminuyendo los índices de pobreza en Guerrero, lo cual no se lograba desde hace varias administraciones.

“Antes estábamos en tercer lugar, junto con los estados de Oaxaca y Chiapas, y ahora ya no. No tanto porque no haya pobres, sino porque la calidad de vida de los guerrerenses mejoró”, expuso.

Se le consultó si las pérdidas humanas por la pugna que mantienen grupos de la delincuencia organizada también influyen en esos resultados, a lo que Zamora precisó que el Coneval no determina esa incidencia.

“La violencia se establece por otros indicadores que no mide el Coneval, pero hemos de reconocer que la falta de desarrollo en algunas localidades es lo que está generando la violencia”, admitió.

En ese sentido, resaltó que el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores ha dado la instrucción de priorizar el trabajo de reconstrucción del tejido social, porque los indicadores demuestran que cuando existen carencias, también existe violencia.