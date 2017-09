Patrulla de Papel

Circula en redes sociales un vídeo en el que Felipe Calderón, entonces presidente de México, explicaba con detalle lo que para él es la esencia de la “Seguridad Pública” en México. Ahí, Felipe (esposo de Margarita) claramente detallaba en donde estaba el quid de la terrible problemática de la inseguridad, -es que el problema no está en las decisiones que tome el Gobierno Federal, el verdadero problema está en las calles de las ciudades, en el camión urbano, en los micros, en los parques, en el camino que siguen nuestras hijas, esposas, ¡ahí está la inseguridad! -. Calderón continuaba: “las decisiones de Seguridad Pública están en los gobernadores, en los alcaldes, ellos son el primer contacto con la inseguridad”. Y sí, no queda lugar a dudas, lo que Felipe dijo es total y absolutamente cierto. Más, después de ese discurso, por cierto dicho en una Junta con el Consejo Nacional de Seguridad Pública frente a gobernadores y funcionarios de su gabinete, no hubo trabajo de gabinete ni de campo para buscar soluciones. Es decir, la “inteligencia” que tuvo frente a sus ojos y el análisis de los productos de esa, no pasaron a crear acciones (ejecutivas o legislativas) para que los aludidos (gobernadores y alcaldes) asumieran sus responsabilidades. Y algo más.

Con temor a equivocar las fechas, Ángel Aguirre, en una reunión de ese mismo Consejo Nacional de Seguridad le dijo a Felipe Calderón, mediando micrófono abierto “no vamos a querer tener Policías Suizos”, a lo que Calderón respondió “¿¡y porque no!?, por qué no buscar alcanzar esos niveles”. Ahí quedó el pimponeo.

Antes de cerrar el tema de “Calderón y la Seguridad Pública”, permita lector amigo que comente un interesante encuentro en una de las más dinámicas “Redes Sociales” que hoy tiene el mundo de la información inmediata.

Integrado por mi amigo Jesús Sotelo a un grupo de WhatsApp comencé mi quehacer en el foro. Ahí, sabido de que en ese grupo departen, comparten y reparten (y a veces se la parten) periodistas y abogados asumí que cuanta información mueven, además de interesante, sería ilustradora; igual me enteraba de notas rojas que de apreciaciones legales o, de ires y venires de grilla barrista. De pronto...

Desde una cuenta de alguien identificado como “J.L.GALLEGOS” recibí retahíla de comentarios en los que el quid de esos iba ligado a temas de “extorsión”, “chayote” (dádivas a periodistas por parte de políticos), siempre respetuosos pero harto sarcásticos. “J.L.GALLEGOS” lanzaba acusaciones camuflajeadas en sarcasmo a las que de una manera u otra me enganché, entendiendo entonces que estaba yo discutiendo con un perito en sarcasmo, tenebra y perversidad. Como sea.

El zipizape ese me hizo reconocer la fuerza de un “zapeo” inteligente, y me di cuenta también que, desde ya, la comunicación y la información que fluye en las diferentes “redes sociales” permite 1.- estar informado casi a minutos de sucedido algo de relevancia y 2.- que un dato mal dado puede ser causal de la “destrucción de un pueblo”.

Dicho lo cual, vuelvo al tema de “la Seguridad Pública bajo los ilustrados ojos del esposo de Margarita Zavala” como sea, o, “aiga sido como aiga sido”, Felipe Calderón en su momento dejó saber que estaba puntualmente enterado de los problemas de Seguridad Pública en este país, -tenía el verbo, pero a ese verbo no lo hizo carne-.

