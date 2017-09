Las afectaciones por las lluvias ocasionadas por el huracán Max en todas sus fases tuvieron una buena respuesta de los mecanismos de Protección Civil del Estado.

Los daños pudieron ser mayores pero la contingencia fue atendida por oportunidad por el propio gobernador Héctor Astudillo Flores quien en todo momento estuvo donde tenía que estar, coordinando y organizando los dispositivos de atención a las zonas afectadas.

Hubo más de mil 500 viviendas con afectaciones y desafortunadamente una vida humana que lamentar, un saldo casi blanco.

Ni el gobernador Astudillo ni los mecanismos de Protección Civil se relajaron. Al mandatario y a su esposa Mercedes Calvo se les vio muy activos organizando, coordinando y llevando ayuda a los municipios impactados.

Fue de suma importancia su trabajo para coordinar el frente a la contingencia junto a los mandos Navales y Militares y, al propio personal de la Secretaría de Protección Civil a cargo de Marco César Mayares.

Quien no lo crea así debe recordar que el huracán Paulina que devastó Acapulco en 1997 y los fenómenos Ingrid y Manuel en 2013 dejaron 24 personas muertas, solamente por mencionar el caso de Acapulco, mientras el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero festejaba la independencia de México en una cena de gala con la clase política.

Moraleja: La cabeza debe estar donde va la cabeza… ¡No hasta las manitas!

*Calidad moral en el INE*

Claro que no basta con la renuncia de Marisela Reyes Reyes al cargo de consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se deben esclarecer y en su caso sancionar las denuncias de nepotismo que quiso evadir con su renuncia, pero, además, los consejeros deben entender que los altos sueldos que cobran, los dejan sin ninguna calidad moral para cuestionar el financiamiento público a los partidos políticos.

Es cierto que deben tener un salario decoroso para disminuir el riesgo de que sean corruptibles, pero tampoco tan altos como para que su prioridad sea defender sus sueldos y no la democracia a la que deben abonar, ya que eso no los diferencia en nada de quienes buscan ser regidores o diputados por las altas dietas que devengan en esos cargos.

Debe acordarse un sueldo justo y decoroso, pero no oneroso en ese espacio de participación ciudadana donde se pagan hasta 200 mil pesos mensuales.

¿O qué diferencia hay entonces entre un ciudadano consejero electoral y la clase política que busca un hueso?

*Morena sin morena*

Donde se metieron en un brete es en el partido de Andrés Manuel López Obrador. Se aplazó la reanudación de la Permanente del Consejo Estatal para el próximo domingo porque no encuentran una mujer que asuma la coordinación de organización y posteriormente sea su candidata a la alcaldía de Acapulco, uno de los municipios importantes del estado que a propuesta de César Núñez se dejaron para las mujeres.

Mujeres capaces sobran, el problema es que todos los que habían alzado la mano en este municipio eran hombres, por lo que aparte de encontrar prospectas habrá que preguntarles primero si quieren participar en el partido y si desean asumir la responsabilidad de encabezar los trabajos de organización de lo que será la campaña de ese partido en el municipio y hacerle de nada una imagen pública, en el caso de que no fuera una persona muy conocida.

No se puede dejar todo al arrastre que dará López Obrador a sus candidatos, pues la elección será en todo el país y el tabasqueño no podrá tener la misma presencia que mantuvo en el Estado de México en apoyo a Delfina Gómez que, aun así, no ganó.

Menos lo hará Morena en la elección de 2018 si las pugnas internas por meterle el pie a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros prevalecen. ¿Alguna morena que se apunte?

*La CTM amarilla*

Donde también es evidente que persiste una ruptura es en la CTM. La semana pasada fue destapado Rodolfo Escobar Ávila, regidor priísta pero afín al alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre como la propuesta obrera para la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Acapulco.

El destape fue hecho por la llamada CTM Progresista que en 2015 no apoyó al PRI, sino a la candidata a gobernadora del PRD Beatriz Mojica Morga.

Los encabezó Inocente Mojica Peña, cetemista de Chilpancingo y uno de los tantos suplentes del dirigente estatal Antelmo Alvarado García, quien al día siguiente citó a todo su equipo en el mismo restaurante y la misma mesa donde se destapó a Escobar, para volverlo a tapar negando que tenga el apoyo de la CTM.

El golpe ya había sido dado. Quedó exhibido que tras más de 15 años al frente del sector obrero del PRI Alvarado García no ha logrado la cohesión que necesitará garantizar a su partido que cuenta con ese voto duro para el 2018.

Hay que recordar que el PRI es como una mesa y una de las patas que le dan estabilidad es precisamente el sector obrero que ha estado socavando el PRD.

¡Alerta! El huracán amarillo ha impactado a la CTM.

jalepezochoa@gmail.com