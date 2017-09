Frank en su Tinta

NUEVA Mayoría aventó este domingo sus cartas para el proceso interno del PRD rumbo a las elecciones de 2018. La secretaria general del comité nacional del PRD, Beatriz Mojica Morga y el cuestionado alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, es la fórmula para el Senado de la República. Antonio Gaspar Beltrán para la alcaldía de Chilpancingo; Zulma Carbajal Salgado para Iguala; Coral Mendoza Falcón en Ometepec y en Zihuatanejo a Jorge Allec Maciel. El dirigente Amador Campos Aburto describió a Nueva Mayoría como la expresión con candidatos y candidatas fuertes dentro del PRD para este proceso electoral 2018. Solamente hay un detalle, una corriente (sola) no puede llevarse todo el pastel, por lo que lo seguramente sólo Beatriz Mojica será candidata a senadora y Evodio Velázquez buscará la reelección en Acapulco, con muchas posibilidades de perder (por diversas condiciones y coyunturas, que en otro Tintero abordaremos). Antonio Gaspar va por una segunda oportunidad en Chilpancingo, pues ya fue candidato en el 2015, aunque tendrá primero que lograr la candidatura ante otros perredistas, como Alejandro Arcos Catalán y Alejandro Mendoza Pastrana. En Iguala Zulma Carbajal es cara nueva, venida prácticamente de la sociedad, aunque su familia (hermana del ex síndico Justino Carvajal y sobrina de Félix Salgado Macedonio) ha sido siempre perredista……… POR CIERTO, hace dos semanas se “destapó” (también en el PRD para el Senado) el diputado local con licencia, Sebastián de la Rosa Peláez, quien, si no sale otro mejor gallo, será el que haga la fórmula con Beatriz Mojica…….. EL DIRIGENTE estatal del Partido Socialista de Guerrero, Daniel Campos Carvallido y la secretaria general, Dayra Hernández Bárcenas, encabezaron este domingo en Iguala la toma de protesta de los coordinadores del PSG en la Región Norte. El coordinador en la Zona Norte es el igualteco Roberto Chiñas Hernández, quien aseguró que “el PSG aprovechará el descontento de la gente con los partidos viejos y llamados grandes”. Los coordinadores municipales del PSG que tomaron protesta son: Roberto Chiñas (Iguala), Lucio Santos Castro (Cocula), Camilo Morales Benítez (Tepecoacuilco), Natividad Flores Ramírez (Tetipac), Jaime Sánchez Flores (Copalillo), Raquel Figueroa Ramírez (Pilcaya), Alejandro Villa Bustos (Taxco), Yanderi Morales López (Atenango del Río) y Octavio Calixto Damián (Huitzuco)…… HACE exactamente cuatro años fueron el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. Este septiembre fue el huracán “Max” el que le pegó a Guerrero, no tanto como “Ingrid” y “Manuel”, pero sí dejó un muerto arrastrado por una corriente, además de que se perdieron 3 mil hectáreas de cosecha de maíz, ajonjolí y plátano en Costa Chica. También fueron afectadas 4 mil viviendas y los cortes en caminos dejaron incomunicadas a comunidades de Cruz Grande. Por este motivo, el gobernador Héctor Astudillo Flores ya firmó la solicitud de declaratoria de emergencia para los municipios afectados. Este lunes se suspenden las clases en toda la región costachiquense…….. LAS FIESTAS patrias se realizaron en Guerrero sin mayores contratiempos. Con la participación de la gente, la gran mayoría de los gobiernos municipales y el estatal dieron el viernes el Grito de Independencia y realizaron el sábado el desfile cívico-militar por los 207 años del inicio de la Guerra de Independencia. En tanto, los padres de los 43 normalistas desparecidos, maestros cetegistas y organizaciones sociales dieron el anti-Grito. Se trató de acciones de protesta al margen de los festejos oficiales en las principales plazas públicas de varias ciudades. Los anti Gritos se dieron en Iguala, Tlapa, Tixtla y Chilpancingo. En Iguala, calificaron la desaparición de los 43 como un delito de lesa humanidad…….. SIMPLE dato: La Secretaría de Educación Guerrero todavía valora cuántas de las 47 escuelas afectadas por el mega-sismo pueden regresar a clases……. PUNTO.