Denuncian desvío de recursos para obras turísticas en Taxco

Al negarse a ofrecer información y no tomar cartas en el asunto por el presunto desvío de 20 millones para la rehabilitación del Centro de Convenciones y la creación del Museo Nacional de la Platería de Taxco, el titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, se está “lavando las manos” y pone en evidencia arreglos políticos con el gobierno estatal anterior para no generar afectaciones a la actual administración.

En esos términos se expresó el ex subsecretario de Turismo en la Zona Norte, Luis Michelini Pineda, al criticar la falta de seguimiento del citado funcionario a los casos del centro de convenciones y el museo, cuando tiene la responsabilidad y obligación de hacerlo porque se trata de recursos públicos manejados por el gobierno estatal anterior de extracción perredista.

El ex servidor público habló de la existencia de auditorías anunciadas por Rodríguez Escalona a esos 20 millones de pesos que deben hacerse en la Sefotur, donde tienen injerencia dependencias estatales y federales, por lo que su decisión de no involucrarse y ofrecer mayor información muestran los arreglos políticos pactados para no provocar afectaciones en los gobiernos estatales saliente y el actual.

Michelini Pineda sostuvo que el secretario de turismo tiene la obligación de informar a la sociedad el destino de los 10 millones de pesos para rehabilitar el centro de convenciones y otros 10 millones para crear el Museo Nacional de la Platería, porque se trata de recursos económicos públicos y no privados y por lo tanto el funcionario tiene la responsabilidad moral de ventilarlo.

Puntualizó que la negativa de Ernesto Rodríguez Escalona de hacer público el caso de esos recursos públicos, pudiera ser por algo pactado “en lo oscurito” y no es sano que ahora asegure que el asunto se encuentra en otras instancias como la Auditoria Superior de la Federación (ASF) o la Secretaría de la Función Pública (SFP), porque en el tema sigue teniendo competencia la Sefotur.

Luis Michelini reprochó la forma absurda para deslindarse del caso aún y cuando no se conoce el paradero de 20 millones de pesos aprobados para dos proyectos no concretados.