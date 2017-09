Jim Carrey y Michel Gondry se reunirán en "Kidding"

Tras su aplaudida colaboración en la película Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004), el actor canadiense Jim Carrey y el cineasta francés Michel Gondry volverán a trabajar juntos y lo harán esta vez en la televisión con la serie Kidding.

Por medio de un comunicado de prensa, la cadena Showtime informó hoy que Carrey será el protagonista de esta comedia para la pequeña pantalla, que contará con diez episodios de media hora cada uno.

La trama de Kidding gira en torno a Mr. Pickles, una celebridad de la televisión infantil y un emblema de la dulzura y la amabilidad que tendrá que afrontar la desintegración de su familia.

Kidding será dirigida por Gondry, quien además figura como productor ejecutivo de un show en el que también está involucrado como productor ejecutivo el actor estadunidense Jason Bateman (Arrested Development).

Para Carrey será un nuevo proyecto junto a la cadena Showtime ya que es el creador y uno de los productores de la serie I’m Dying Up Here.

Carrey fue uno de los cómicos más populares en el Hollywood de los años 90 gracias a cintas como Ace Ventura: Pet Detective o Dumb And Dumber (ambas de 1994) en las que hacía gala de un estilo exagerado marcado por los gestos y los chistes disparatados.

Más adelante, el canadiense se hizo en hueco en el cine dramático con alabados papeles en The Truman Show (1998), Man On The Moon (1999) o Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, una original historia sobre el desamor y los recuerdos que dirigió Michel Gondry (The Science Of Sleep, 2006).

Protagonizada por Carrey junto a Kate Winslet, Eternal Sunshine of the Spotless Mind se convirtió en un clásico de culto y ganó el Oscar al Mejor Guión Original.

Carrey presentó la semana pasada en la Mostra de Venecia un documental sobre cómo hizo su película Man On The Moon.