Liam Neeson, se retira de las películas de acción

Asus 65 años, Liam Neeson, protagonista de la saga “búsqueda implacable” afirmó que deja los sets de filmación a los 65 años, para enfocarse en papeles más serios. Esto sucedió durante Festival Internacional de Cine de Toronto, donde argumento que este improbable giro hacia el género de drama fue: “puro accidente”, afirma el portal de noticias Skynews.

Neeson afirmó: me han ofrecido mucho dinero por seguir haciendo estas cosas; pero tengo 65 años, la audiencia eventualmente se aburrirá y dirá: !No más¡”. Describe el periódico inglés The Guardian.

El ascenso en su carrera de dio en 1999 con Darkman: el rostro de la venganza, donde actúa en el papel del Dr. Peyton Westlake, quien en su búsqueda de la creación de una piel experimental para víctimas de quemaduras, es víctima de una explosión en su laboratorio dejándolo con graves quemaduras. En una escena posterior, llega a un hospital donde le cortan los nervios principales, otorgándole una fuerza sobre humana.

Otro papel memorable es en la cinta “Búsqueda implacable”, donde toma el papel de Bryan Mills, quien es un ex agente retirado de la CIA y ex miembro de las fuerza especiales, cuya hija es secuestrada, emprendiendo una búsqueda para encontrar a su hija y dar con los responsables.

En su haber, Neeson ha protagonizado más de una docena de películas de acción y presentará sus últimas películas en los próximos meses. Una de ellas es “Hard Powder” donde toma el papel de un trabajador quitanieves que se enfrenta a una organización de vendedores de droga.

Otra de las últimas cintas de este famoso actor, es “The commuter” quién se estrena en 2018, donde interpreta el papel de Michael Woolrich, un vendedor de seguros, quién es forzado a descubrir la identidad de un pasajero escondido del último vagón, antes de que el tren llegue a su destino.