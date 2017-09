Con un emotivo minuto de silencio por las víctimas del terremoto que nos sacudió el jueves anterior por la noche, especialmente en Oaxaca y Chiapas, inició ayer por la tarde en la catedral La Asunción de María, la ceremonia para celebrar el 204 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, celebrado en Chilpancingo y donde el Cura Don José María Morelos y Pavón, dio a conocer el documento en que mediante 23 puntos, conformó los Sentimientos de la Nación.

Como sucede todos los años, la ceremonia solemne reúne a la clase política guerrerense y plural, por la presencia de los diputados locales de todos los partidos políticos e invitados especiales. La organización del evento por parte del personal que labora en el Congreso del Estado fue excelente como siempre. Correspondió al Gobernador Héctor Astudillo Flores; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Célis y al poder legislativo, así como al representante del Presidente Peña Nieto, el subsecretario de Sagarpa, Armando Narváez Narváez, encabezar el gran evento.

En esta ocasión, la Medalla Sentimientos de la Nación le fue otorgada a una destacada mujer de fama internacional: la Doctora Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Lamentablemente, por tener diversas actividades en la ONU, la recipiendaria no pudo estar presente en la ceremonia de entrega; pero envío a su hijo, Eduardo de la Torre Bárcena, quien recibió la presea y agradeció a los diputados locales por ese gesto.

Enseguida se transmitió un mensaje video-grabado de la Doctora Alicia Bárcena, donde habló sobre economía mundial con gran sapiencia. Siendo una mujer que ha ocupado numerosos puestos en la ONU y organizaciones internacionales, expresó un mensaje emotivo donde se suma a todos los mexicanos que queremos un gobierno sin corrupción, que luche por cumplir con los sentimientos de la nación, moderando la opulencia y la indigencia. Se sintió en el ambiente el orgullo de la Doctora Bárcena por recibir esta medalla y no vaciló en agradecerle a todo el pueblo de Guerrero, por haberla escogido en esta ocasión, como merecida recipiendaria.

Al evento asistió el Senador de la República Esteban Albarrán Mendoza, quien fue muy saludado por los políticos y amigos presentes. El excelente papel que está desarrollando en la cámara alta del Congreso federal, coloca a este joven político como una de las promesas más firmes en los caminos electorales donde participa como miembro del PRI. Albarrán Mendoza no ha perdido nunca una elección, Por cierto.

Cabe citar el excelente trabajo que realizó como coordinador de la ceremonia, el diputado local Eduardo Neil Cueva Ruiz, actual Presidente de la Mesa Directiva, quien además pronunció un emotivo discurso señalando a los Sentimientos de la Nación, como el acta de nacimiento de nuestra patria. El que falló feamente fue el también legislador Iván Pachuca Domínguez, a quien le correspondió leer los sentimientos de la Nación y lo hizo tan mal, que cambió palabras, omitió otras… en fin. Pero en términos generales, el Congreso local cumplió a cabalidad con el histórico evento.

OTRA VEZ AYOTZINAPA.

Tomando como pretexto que realizarán una serie de movilizaciones por el próximo aniversario de la noche trágica en Iguala, y exigir que vuelvan con vida los 43 estudiantes, miembros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa salieron a las calles para secuestrar una pipa con gasolina y cuatro camionetas repartidoras de diversas empresas, lo que quieran o no, constituye un delito flagrante.

Es por eso que tuvo que intervenir la fuerza pública y aunque se afirma que dispararon contra el autobús de los estudiantes, propiedad de Estrella de Oro, no existen pruebas evidentes de que esto sea cierto. En efecto, hubo disparos pero no corresponden a los calibres oficiales, por lo que se piensa que pudo ser un grupo delictivo quien disparó.Afortunadamente no hubo víctimas humanas, solo se detuvo a doce normalistas y ellos privaron de su libertad a elementos policiacos de Tixtla. Todos fueron liberados con intervención de la Comisión de Derechos humanos y el propio Gobernador, Héctor Astudillo Flores.La dirigencia estudiantil asegura que los alimentos y gasolina que secuestraron, los necesitan para hacer sus movilizaciones, pero de ninguna manera se puede tolerar que cometan un delito como el robo, sobre todo porque son estudiantes, no ladrones.

manueltello2002@yahoo.com