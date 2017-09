Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores, los saludo con mucho gusto y les comento que el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, informó puntualmente a los diversos medios de comunicación que se realizó una reunión de seguimiento de lo que se ha determinado por parte de los esquemas de la Comisión Nacional del Agua, especialmente lo que es un huracán con categoría uno que prevé que seguirá lloviendo en Acapulco de acuerdo a los informes de los meteorólogos, las lluvias se mantendrán como están no pueden notablemente subir de manera considerable igual los vientos, ha habido algunas afectaciones como la ausencia de la energía eléctrica en algunas zonas de Acapulco en el caso de la zona diamante en donde los espectaculares se sacudieron y las telas se fueron sobre los cables se están sacudiendo las telas con los cables, el aeropuerto también cerro sus funciones momentáneamente, el río la sabana ha crecido mucho desde los huracanes Ingrid y Manuel.

Astudillo Flores comentó que la información que se tiene es que se suspendieron las clases en algunas regiones del estado porque no en todo el estado está lloviendo, principalmente se han presentado fuertes lluvias en Acapulco, hay una gran nubosidad en la zona centro, las afectaciones que se dieron fue en el Puerto, en la Costa Chica y en la Montaña, señaló que las autoridades respetan la categoría que se haya dado por los sistemas que rige estas operatividades de protocolos como huracán categoría uno pero el huracán uno está ubicado en frente de Acapulco y con posibilidades de moverse hacia la Costa Chica y hacia la Montaña.

De persistir las lluvias se valorará si se suspenden las clases en la entidad el día de hoy viernes dependiendo de las situación climatológica que se vaya suscitando; el gobernador Héctor Astudillo argumentó que se piensa que se mantendrán la lluvias en Acapulco, si hay afectaciones que se han ido atendido puntualmente, dijo que se han comunicado con una gran cantidad de presidentes municipales y le han informado por ejemplo en Iguala hay Sol, en Zihuatanejo no llueve, en Petatlán no llueve, en Tecpan hubo una simple llovizna, en San Jerónimo no llueve. Finalizó diciendo que ya le han solicitado al Ejército Nacional que nos auxilien para estar muy atentos en estas regiones del estado, se han aumentado la información y la comunicación de alerta en los radios para que todas las familias deban de protegerse y sepan que va estar lloviendo son recomendaciones sensatas afirmó..!!

Pasando a otro tema, se cumplieron 170 años de la gesta heroica de los Niños Héroes, aquellos cadetes del Heroico Colegio Militar que defendieron su plantel y con eso dieron un gran ejemplo y establecieron para los otros lo que debe significar la soberanía, la identidad y la defensa sobre todo de la patria. Hoy tenemos que rendirles un homenaje construyendo una nación mejor y esto deben tomarlo en cuenta todos los servidores públicos que están involucrados en el manejo de recursos, es una tristeza lo que se descubrió con la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública sobre el pésimo manejo que hicieron las autoridades en tema de los más de 2 mil millones de pesos que se invirtieron del dinero del pueblo en la construcción del “Paso Express” ésta obra cuya inauguración se vio ensombrecida por el socavón que costó la vida de dos Morelenses.

Más allá del escándalo que se ha hecho se tiene que reconocer que las leyes que han aprobado los legisladores federales en el Congreso de la Unión no son lo suficientemente firmes y sólidas para castigar a nadie; el Senado de la República en voz de uno de los Senadores del propio Estado de Morelos Fidel Demédisis Hidalgo, ha exigido la renuncia y el castigo para el Secretario de Comunicaciones y Transportes, falta deslindar a las autoridades estatales y municipales en Morelos que también deben quedar bajo investigación quien la deba que la pague..!!

Pasando a otro tema estimados lectores, el Instituto Nacional Electoral ya emitió los criterios generales para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos de cara a los comicios del 2018, ¿Qué es lo más relevante de esto? que habrá una estricta vigilancia en la forma como se entreguen el dinero que están destinados a los programas sociales a esos programas que pretenden elevar la calidad de vida de todos los mexicanos a través de las despensas, a través de los apoyos a las viudas a los de la tercera edad las becas para los niños etc, todo eso queda estrictamente prohibido que se haga en actos masivos así como queda estrictamente prohibido la entrega de tarjetas que impliquen un apoyo directo futuro o que condicionen su distribución a su participación en el proceso electoral.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral asegura que tiene las facultades para emitir las reglas y criterios de interpretación y garantizar los principios de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales del 2018.

Lorenzo Córdova Vanello el Consejero Presidente destacó que ante la ausencia de una norma reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, la autoridad electoral emite reglas y criterios de interpretación para garantizar la equidad de la contienda electoral y desalentar el uso o condicionamiento de los recursos públicos de los programas gubernamentales en beneficio o en contra de algún candidato, partido o coalición durante los procesos electorales; estos lineamientos también establecen las limitaciones y la forma como habrá de manejarse el tema de la propaganda en todos los medios y todo parece indicar que habrá una estricta vigilancia en el tema del ciber espacio o de las redes sociales.

En fin no vamos a una elección libre vamos a una elección limitada acotada por la desconfianza..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooo..!!