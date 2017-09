Patrulla de Papel

Créalo, lo expuesto recientemente por el titular de la policía Federal es de relevancia, Manelich Castilla presentó ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública el replanteamiento y reducción del Informe Policial Homologado (IPH). ¿Y por qué calificamos tan alto lo presentado por el Comisario Federal? lo hacemos ya qué, el documento en cuestión es en el que la policía registra de puño y letra los primeros elementos de prueba (registrado por el policía in situm) que se integran a la “carpeta de investigación”. Es decir, el IPH es el sustento de miles casos criminales que se lleven a juicio y ese (informe) es la piedra angular del nuevo Sistema de Justicia.

Y es que, el primer policía que se presenta al lugar de los hechos (criminales) en automático se convierte en el “primer respondiente” incluso por encima de efectivos de las FF.AA. que pudieran llegar ahí en coadyuvancia. Así entonces, lo que Manelich expone es la necesidad de que el reporte primo (IPH) reduzca su complejidad pues hasta ahora suele suceder que tal policía, sea por ignorancia o por falta de interés, omita o equivoque las respuestas fundamentales, lo que en el corto plazo podría ser causal de que el criminal capturado alcance libertad pues la mala integración del Informe Policial Homologado (IPH) es herramienta para que un abogado defensor libre de la pena corpórea al delincuente o criminal capturado.

Es de esperar que el Consejo Nacional de Seguridad Pública reconozca la importancia de aceptar los ajustes y cambios al reporte que elabora ipso facto el primer respondiente. Siendo fatalista, de no darle la importancia debida a lo solicitado por Manelich Castillo el propio sistema (nuevo) de justicia penal comenzaría a resquebrajarse.

Más, ahora comentemos otro tema, ese tiene que ver con “los nuevos sistemas policiales que están cayendo sobre el escenario nacional”. Hace no muchas horas, en un municipio enclavo en la sierra de Guerrero (Leonardo Bravo) comisarios del Consejo Municipal de Seguridad Pública, anuncian que usaran armamento reglamentario (sic) y que no saldrán de sus límites territoriales. Según nota del periodista Lenin Ocampo -en medio de la guerra entre grupos rivales (¿gomeros?) y en los que el reportero pone nombres, apellido y alias, vecinos de 18 comunidades de “Chichihualco” y “Zumpango” crearon una nueva policía que se encargará, a decir de ellos mismos, de la vigilancia de sus pueblos- acá viene lo importante -en uso de la palabra Arturo López Torres, (alguna vez comisarios de “Filo de Caballos”), dejó bien sabido que, -no estamos formado una policía comunitaria ni activos de la UPOEG- y agrega -son policías que se tienen desde hace 50 años y que siempre han estado dentro de la ley-. Es decir.

De buenas a primeras ahora, desde cualquier rincón de la sierra, de las costas o la montaña de Guerrero, autoridades del 4to orden de gobierno (comisarios o delegados) pueden formar y armar a piquetes de ciudadanos e incluso les dan el grado de “policías” obvio que la gobernanza, refiriéndome al asunto “Guerrero” hoy no existe.

Así pues, los dos temas relacionados al quehacer “policiaco” que arriba escribimos, seguirán siendo de uso diario para los obreros del espectro mediático, en todos los escenarios que se presentan el caos y la desatención son la constante, aunque seguramente que en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) la solicitud de M. Castilla será resuelta positivamente, no así en lo que tiene que ver con los “grupos armados” en Guerrero, ahí, la falta de capacidad política llevará a operaciones de las FF.AA. que como misión tendrán “recuperar los espacios que los tres niveles de gobierno han perdido”

Ultimo patrullaje.- en un ejercicio de coherencia y responsabilidad el Secretario Estatal de Seguridad (Guerrero) hizo público el déficit de personal policial, Pedro Almazán Cervantes informó la necesidad de 8 mil Policías Preventivos Estatales, una semana después ni el Secretario General (Florencio Salazar) ni el propio Gobernador Astudillo, han dado algún apunte de los dicho por el General Almazan…y vale que el tema tiene su importancia.

