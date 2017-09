Inicio de una nueva era

Nace el Deportivo Iguala tras obtener Campeonato Nacional en Chiapas

Iguala, Gro., Septiembre 15.- El futbol profesional en la ciudad de Iguala tiene gratos recuerdos luego de sendas batallas que se han dado con el paso de los partidos que se han quedado para la posteridad, en donde de 10 conjuntos 5 han estado en Tercera División y 5 en Segunda, para esta nueva edición Diario 21 te trae el recuento del Deportivo Iguala, primer conjunto profesional creado en el año de 1967 para afrontar la naciente Tercera División que tuvo 16 conjuntos divididos en dos grupos.

LA IDEA

El señor Fernando Alonso Avilés fue consultado por Jorge Romo personaje que trabajaba en la Federación Mexicana de Futbol para comenzar a invitar a equipos que desearan integrar la Tercera División, el proyecto de Federación traía ya una idea desde 1965 y en 1966 sondearon a diferentes estados de la República, para 1967 vieron concretada su idea con 16 conjuntos.

Entre los equipos que aceptaron el reto apareció el Deportivo Iguala, conjunto creado por los jugadores de la ciudad “tamarindera” y algunos de otros lugares del estado sureño quienes llegaron con la efervescencia tras el Campeonato Nacional obtenido por la Selección de Guerrero en Tapachula, Chiapas, con este reto los jugadores decidieron formar parte de esta nueva aventura que significaba salir del amateur y comenzar una nueva ruta en el futbol de otro nivel.

TERRENO DE JUEGO

Por la premura del tiempo faltaba por finiquitar la cuestión de infraestructura, la Federación pedía que la cancha estuviera rodeada con malla ciclónica a una altura de 1.80 metros, caseta y baños para los árbitros, como en aquel entonces no había construcción de este tipo en los campos de futbol de la Liga, la directiva gestionó un terreno y el gobernador Raymundo Abarca donó uno donde actualmente se encuentra el Estadio “Ambrosio Figueroa Figueroa”.

En un lapso cortó se fue gestando todo lo que pedían para arrancar con la participación, la Liga de Futbol y un grupo de colaboradores poco a poco fueron trabajando y lograron armar el estadio de madera que decidieron ponerle el nombre de “Raymundo Abarca Delgado” en honor al hijo del gobernador que había fallecido en un accidente automovilístico. Para el inicio de la Tercera División no se pagaba inscripción, solamente los registros de los jugadores y la edad promedio era 25 años para poder jugar.

ELIGEN NOMBRE Y ARRANCA PARTICIPACIÓN

El nombre que decidieron tomar para el conjunto local fue Deportivo Iguala, el debut se dio el 9 de junio de 1967 ante la Universidad Veracruzana, la historia de aquel duelo fue un 2-1 en favor de la visita, Jesús Ugalde y Fernando Blanco fueron los encargados de darle la victoria a los del puerto, por parte de Iguala fue Jesús Mazón quien se encargó de anotar el primer gol en toda la historia del futbol profesional en la Cuna de la Bandera.

El primer presidente de este conjunto fue Julio Escalera Gatica y el entrenador fue Fernando Rubín Parra; fueron 5 temporadas las que duró el Deportivo Iguala hasta que pidió permiso para la construcción del Estadio “Ambrosio Figueroa Figueroa”.

Entre los datos que arrojó la temporada 1967-1968, Iguala estuvo en el grupo de la Zona Sur 1 donde estaban Zapata (que a la postre fue campeón), Naucalpan, Cuautla, Universidad Veracruzana, Las Brisas, Electra y Zamora; en la Zona 2 se encontraban Chalco, Toluca, San Marcos, Cuatitlán, San Luis, A.D.O., Querétaro y Universidad de Puebla. El 9 de junio de 1967 se jugaron todos los encuentros de la fecha 1 a las 16:00 horas.

La primera vuelta constó de 14 encuentros en donde los igualtecos sumaron 16 puntos producto de 6 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, con 19 goles a favor y 13 en contra; para la segunda vuelta el conjunto descendió al quinto puesto al conseguir 3 triunfos, 4 derrotas y 7 empates con 27 goles a favor y 24 en contra, en esta participación no logró clasificar pero en el recuerdo del público está la entrega de aquel equipo que se mantuvo en esta categoría por 5 temporadas más cuando pidió permiso para construir el Estadio “Ambrosio Figueroa Figueroa”.

Cada 15 días las transmisiones de radio por la RCN eran el principal medio para escuchar cada encuentro que los igualtecos jugaban en casa, Fernando Alonso, Ramon Chavira y Ricardo Ojeda se encargaron por muchos años de llevar a cabo esas transmisiones donde se escribieron cientos de historias que siguen en la memoria de la gente.