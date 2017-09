Aclara Astudillo que no intervendrá en la designación del presidente del IEPC

Chilpancingo, Gro., Septiembre 14.- El gobernador Héctor Astudillo Flores aclaró que no intervendrá en la designación del nuevo presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), tras la renuncia de la actual cabeza del órgano electoral, Maricela Reyes Reyes.

Astudillo Flores refirió que se ha enterado del movimiento generado en el IEPC tras la renuncia de Reyes Reyes, pero aclaró que no ha tenido mayor injerencia en el hecho.

También dijo que está enterado de la llegada de tres nuevos consejeros electorales, un hombres y dos mujeres, por lo que viene una recomposición.

Respecto al planteamiento de que no intervenga en la designación del próximo presidente del IEPC, Astudillo consideró ingenuo pensar en esa posibilidad, ya que son otros los mecanismos que se tienen para realizar ese tipo de procedimientos.

“La verdad es que hay una nueva normatividad, una gran influencia del órgano nacional y todo se hace a través de evaluaciones académicas, en donde la influencia de un gobernador no es viable”, anotó.

Para despejar dudas, el jefe del Ejecutivo local expuso: “Yo los escucho pero mi influencia hoy no llega a tanto”.

La jornada del martes 12 de septiembre, el Consejo General del INE sesionó para aprobar la renuncia de la actual presidenta del IEPC, Marisela Reyes Reyes y aprobar la designación de tres nuevos consejeros.

La renuncia de Reyes Reyes tendrá efectos legales hasta el 30 del presente mes, por lo que en ese tiempo se habrá de determinar quien será el sucesor en el cargo.