Presencias y Evocaciones

A Maricruz Cital, literata, amiga.

Este 14 de septiembre se cumplen 97 años del natalicio del escritor, poeta y periodista Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugio, mejor conocido como Mario Benedetti. Perteneció a la conocida generación literaria del 45. Un día como hoy de 1920 se encendió una luz que por muchos lustros iluminó a la América Latina, sufrida e irredenta. Su lugar de origen fue Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. De los 18 a los 25 años de edad residió en Buenos Aires. En 1949 publicó “Esta Mañana”, su primer libro de cuentos y un año después su primera novela “¿Quién de nosotros?”. Con su obra novelada “La Tregua” alcanzó trascendencia internacional. En 1973 por razones políticas Benedetti vivió doce años de exilio en Argentina, Cuba, Perú, Colombia y España.

Entre sus títulos destacan: “Gracias por el fuego” (1965) poesía; en ensayo “El Escritor Latinoamericano y la Revolución Posible” (1974); en cuento “Con y sin nostalgias” (1977); “Viento del exilio” (1981). En 1987 recibió el premio Llama de Oro, de Amnistía Internacional, por su novela “Primavera con una esquina rota”. En 1998 la editorial Alfaguara, publicó “La Vida, ese Paréntesis”. Con su obra polifacética se ganó el respeto de la crítica literaria de su tiempo. Fue uno de los escritores latinoamericanos más queridos y admirados. No sólo fue un infatigable luchador político dentro y fuera de su país, sino además un reconocido defensor de los derechos humanos. Incursionó en casi todos los géneros, pero ninguno le ganó tanto reconocimiento como la poesía, el lenguaje de todos. Por su valor testimonial se convirtió en uno de mis autores predilectos.

Recuerdo como si fuera ayer, el recital que ofreció el miércoles 8 de octubre de 1997, en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Los aplausos aún resuenan estruendosos. Al término, los periodistas especializados le formularon varias preguntas y él les dio respuesta sin artilugios. Cuando se refirió al concepto disciplina, sostuvo que los setenta libros publicados hasta esa fecha no pudo haberlos escrito de una manera apartada a la disciplina. La adquirió en El Colegio Alemán de su país, ahí aprendió además el alemán como segunda lengua. Confesó su certidumbre de que en materia cultural hay que ser riguroso con lo que se escribe. “Cuando uno entrega un libro hay que estar seguro de que se ha dado lo mejor en ese libro, no por el afán de publicar ha de sacarse cualquier cosa. La falta de rigor tiene consecuencias para el propio autor”.

Al abordar el tema específico de la cultura y en particular la poesía y la narrativa entre las clases populares expresó: “…la cultura jamás ha podido cambiar nada políticamente. Sobre todo los que ejercen el poder son insensibles a la cultura. Los de derecha, los de centro y los de izquierda. Para las clases privilegiadas la cultura siempre es una molestia. Salvo aquellos artistas que están muy inscritos, en un determinado partido y no tienen más remedio que seguir en forma total los dictados del mismo. Los intelectuales son más libres, más independientes y si tienen que criticar, critican aunque en ocasiones sea a un político con el que mantienen afinidad. Por eso a la cultura la arrinconan, la ningunean, como se dice en México, o sea que la cultura no tiene posibilidad de influir sobre los gobernantes. En cambio sí, sobre los ciudadanos, sobre los individuos. Ahí la cultura permite comprender cientos de fenómenos sociales y políticos, pero sólo en forma individual. A partir de ese esclarecimiento personal es que el ciudadano toma una actitud más colectiva. Pero nunca se sabrá”.

Lamentos/ Se que no bastarían las mejores/ enredaderas del verano/ para cubrir el muro de mis lamentos.

La Soledad es un desierto/ está en litigio/ no tiene sombra/ y es puro hueso/ la soledad es un oasis/ no hace señales/ pesa en la noche/ lo ignora todo/ la soledad no olvida nada/ cava memorias/ está desnuda/ se encierra sola.

Mario Benedetti falleció el 17 de mayo del 2009.