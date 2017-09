Frank en su Tinta

¿CULPABLES o inocentes? Se desató este miércoles otra vez el debate sobre las acciones de los normalistas de Ayotzinapa, incluso algunos medios de comunicación tomaron bando: Unos publicaron que los policías estatales agredieron nuevamente a los normalistas y otros relataron que los estudiantes cometieron (nuevamente) actos vandálicos. La historia es la siguiente: Por la mañana de estos miércoles los normalistas se apoderaron de una pipa de gasolina, así como de tres vehículos de la empresa bimbo y uno de Coca Cola, por lo que se inició una persecución sobre el libramiento Chilpancingo-Montaña Baja, y para tratar de impedir que los alcanzaran los normalistas atravesaron un autobús en la parte oriente del túnel. En el sitio quedó abandonado el camión, al que le fueron quitados los fusibles para que no arrancara. En el trayecto a la Normal los estudiantes pasaron a la Comandancia de la Policía municipal de Tixtla, de donde se llevaron una patrulla de tránsito con número de serie 003 y secuestraron en un principio a tres policías municipales, mismos que fueron desarmados y sus armas tiradas a un bote de basura en la corporación. Los normalistas se llevaron a un cuarto elemento policíaco (con su arma) que estaba de guardia en el módulo de seguridad. A pesar del camión atravesado, los policías pasaron y dieron alcance a los normalistas en Matlalapa, donde generó la confrontación en la que se lanzaron piedras y bombas de gas lacrimógeno, y los policías dispararon para ponchar las llantas de un segundo autobús. Los estudiantes descendieron de la unidad y huyeron por los cerros, aunque 10 de ellos fueron detenidos. Finalmente, los 10 normalistas fueron intercambiados por los cuatro policías que se llevaron los estudiantes. Después de los hechos, los normalistas se dijeron agredidos por los policías, mientras que el gobierno estatal informó que (los jóvenes) cometieron varios delitos. ¿Quién tiene la razón?........ ALCANZA la crisis política a “La Esperanza de México”. Las candidaturas prendieron los focos rojos en Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, lo cual quiere decir que no es tan distinto a los demás institutos políticos. Primero fue Ricardo Monreal, quien sigue haciendo berrinches por no haber sido el “bueno” para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Monreal era priista en Zacatecas (su estado natal), pero no lo dejaron ser candidato y se fue al PRD con López Obrador y ganó la gubernatura con los colores amarillos. Siempre obradorista, luego se fue el PT y finalmente a Morena. Sin embargo, está a punto de estrenar nueva playera por el solo hecho de que no será el candidato obradorista en la Ciudad de México. Monreal debe entender que no fue el candidato por sus constantes hechos relacionados con dinero de dudosa procedencia, tanto en la Delegación Cuauhtémoc (donde es el Jefe), como en el Estado de México, en la reciente elección…….. LA CRISIS morenista llegó a Guerrero, donde apenas la semana pasada los arcaicos César Núñez Ramos y Marcial Rodríguez Saldaña operaron para que el Consejo Estatal de Morena acordara que en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo las candidaturas a las alcaldías deben ser para mujeres. Una acción fuera de toda lógica, una aberración, pues no se conocen (con todo respeto para las mujeres) nombres de féminas que puedan ganar en estos cuatro municipios. Como que César Núñez y Marcial Rodríguez no quieren que Morena gane…….. PERFECTO Rosas Martínez es desde este miércoles el nuevo diputado en el Congreso de Guerrero. Sustituyó a Sebastián de la Rosa, quien pidió licencia “para ordenar al PRD y luego ser candidato a senador”. Perfec, como lo llaman sus amigos, ha sido leal a la corriente Coduc, que en la Región Norte coordina el ex regidor Andrés Guzmán Salgado, aspirante a diputado…….. SIMPLE pregunta: ¿Es bueno que los maestros y padres de familia utilicen a los niños para bloquear calles en demanda de reconstrucción y de docentes?......... PUNTO.