Mujeres Morenas

Las luchas por el reconocimiento a los derechos humanos, civiles y políticos de la mujer han sido arduas y largas. Al paso de los siglos, a base de múltiples batallas han tenido que ir conquistando poco a poco, al fragor del esfuerzo y de sus convicciones han logrado su empoderamiento en la vida privada y pública. Aristófanes el gran comediógrafo griego en su obra de teatro Lisístrata donde ella es la protagonista, exalta el hecho de que esta mujer llevó a cabo una huelga sexual contra los hombres para obligarlos a que pusieran fin a la guerra; luego destacó Hipatia de Alejandría, una extraordinaria matemática y astrónoma –quien fue asesinada brutalmente- a quien se le reconoce como el prototipo de una mujer científica, de la libertad de pensamiento y autonomía personal de la mujer.

1.- En la revolución francesa la mujer tuvo una participación muy destacada, la cual es descrita maravillosamente en la obra pictórica la Libertad guiando al pueblo del extraordinario artista francés Eugène Delacroix, en donde una mujer con rostro firme, pies descalzos y blusa desgarrada, levanta con su mano derecha la bandera, seguida por un niño con una pistola empuñada y por el pueblo en pro de la libertad. Luego a mediados del siglo XIX vinieron las luchas por las reivindicaciones de los derechos de igualdad de la mujer en el sector obrero, por la maternidad libre, la liberación femenina, la libertad sexual; ya el en siglo XX -1908- destaca la huelga de trabajadores textiles en Chicago y Nueva York, en donde participaron más de quince mil mujeres para exigir reducir la jornada laboral, mejores salarios y derecho al voto; después en noviembre del 1909, se llevó a cabo la huelga de las camiseras apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos se Mujeres de Estados Unidos.

2.- La conquista de los derechos políticos de la mujer a elegir y ser electa ha seguido un azaroso camino desde fines del siglo XIX cuando en 1893 Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en reconocer el derecho a sufragio de la mujer, luego le siguieron Australia en 1902, Finlandia 1906, Noruega 1913, Islandia y Dinamarca 1915, Canadá en 1918 y Estados Unidos hasta 1920; en América Latina, Ecuador en 1929, Brasil en 1932, El Salvador en 1939, República Dominicana en 1942, en Argentina en1946. En nuestro país el derecho al sufragio de la mujer fue reconocido primero en las entidades de la república, en Yucatán tanto a nivel municipal como estatal en 1923, en Tabasco y Chiapas en 1925; en la Constitución Federal hasta 1947 pero sólo a nivel municipal y fue hasta 1955 a nivel federal.

3.- En México ha existido y sigue existiendo una posición misógina, contraria a los derechos políticos de la mujer, bajo muy pobres argumentos de que no tiene capacidad, de que no esta preparada, de que no hay mujeres con experiencia para ser representantes populares y/o funcionarias de gobierno. La legislación electoral hasta muy recientemente –el proceso electoral del 2015- obligó a todos los partidos políticos a postular el cincuenta por ciento de genero en todos los encargos de órganos colegiados de representación popular –Cámaras Federal y Locales de Diputados, Ayuntamientos y ahora en el Senado-. Los partidos políticos tuvieron que cumplir a regañadientes con este mandato, pero en muchos de los casos postularon como candidatas en municipios y distritos marginales, de poca competitividad, por ello el Instituto Nacional Electoral, para corregir esta trampa de los partidos emitió lineamientos que obligan a los partidos a postular candidatas en municipios y distritos competitivos.

4.- En MORENA su declaración de principios –penúltimo párrafo del artículo octavo- establece: “MORENA promovera? y luchara? por la igualdad real entre hombres y mujeres.” De la misma manera, MORENA pugna contra todo tipo de discriminación, en donde se incluye a la mujer. Por ello es que en MORENA hay una posición muy clara a favor de los derechos políticos de igualdad de la mujer. con resultados altamente positivos como en los casos de la maestra Delfina Gómez del Estado de México, de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, de Rocío Nahle coordinadora de la fracción parlamentaria en la Cámara Federal de Diputados, o como dirigentes políticas como Yeidckol Polevsnky y Bertha Elena Lujan, entre muchas.

5.- El viernes pasado 8/9/17, el Consejo Estatal de MORENA Guerrero, acatando los lineamientos del INE, de nuestra declaración de principios y del Comité Ejecutivo Nacional, sin que haya mediado votación de por medio, sorteó los municipios para garantizar la equidad de género de las coordinadoras de organización, y resultó que en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Ometepec fuesen mujeres. Debemos congratularnos de esta decisión, que es congruente con la firme postura de MORENA de asegurar la igualdad de derechos, debemos reconocer los derechos de las mujeres en MORENA, no sólo en el discurso o en la forma poética de Rubén Mora que decía: “Morena feria de amor, morena por tu color, morena porque eres mía. De tu boca de sandía voy a beberme el sabor, que me matan de calor tus ojos de medio día.” Ni tampoco de personas oportunistas que salten de un partido a otro sólo por tener candidaturas, sino de las mujeres que han luchado en MORENA y ciudadanas que se comprometan con sus principios y proyectos, con ellas y con los hombres de MORENA ganaremos en el 2018.

marcialrodriguez60@hotmail.com

Twitter:@marcialRS60