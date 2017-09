Que conste,...los olvidados

“No vamos a permitir que nadie lucre con esta tragedia, el que vaya por esa ruta se va a enfrentar a todo el peso de mi gobierno” Alejandro Murat.

Si no hay coordinación única para atender a los damnificados lo que sucede es que los oportunistas políticos y los partidos y organizaciones sociales que viven del acarreo y de la protesta generarán una gran tragedia en la zona y en la entidad que puede desbordarse a todo el país que ahora está en una enorme crisis económica, social y política. La declaración del gobernador Murat es clara en este sentido, atender a los más de 800 mil damnificados no es llevar unas latas y promover a su organización política que solo contribuirá a la confrontación y alentar las ambiciones políticas y es que para los grupos y partidos políticos lo que interesa es el clientelismo electoral no la solución a los conflictos y problemas sociales y económicos que viven en las regiones afectadas por el sismo del día 8 de septiembre, donde se calcula, a simple vista de que se requieren más de 2500 millones de pesos para solucionar en parte esta tragedia que puede desembocar en protestas y violencia en muchas regiones, más cuando esas serían alentadas por los grupos políticos que, en su ambición, no reparan en tales consecuencias. Si no se tiene la convicción de que en este momento todos somos parte del Istmo, y no apoyamos con un criterio social y de solidaridad real sin intereses políticos y económicos, solamente seremos un factor para alentar la ambición y la confrontación política que se puede desbordar en la violencia y la anarquía.

Se tiene que reconocer que hay miles de viviendas destruidas y miles que necesitan apuntalarse, se han perdido empleos y existen desabastos y aumento de precios en alimentos y medicamentos, y esto es brutal e indignante y se debe frenar con la especulación y evitar el robo y la rapiña que se pueden generar en muchas regiones. Ahora, solamente, vemos la presencia del ejército y la marina pero no vemos a la policía para apoyar a la vigilancia de las casas de damnificados y es por esa razón que miles de gentes no se mueven a los refugios porque no quieren perder lo que les quedó por la rapiña y los robos que se instrumentan por parte de la delincuencia organizada que opera en la región y que genera los asesinatos, secuestros, robos y cobros de piso sin que se pueda controlar su acción, y en tales condiciones, la gente no tiene confianza en las instituciones de seguridad ni en las promesas que generan los políticos, aunado en que muchos funcionarios andan en la lela porque ni siquiera conocen la zona y menos la organización política y social y la misma estructura psicológica de las gentes de la región que cambian de un municipio al otro, por ejemplo, cuando contamos aquella parte de la historia de los “tecos valientes y tehuanos traidores” no lo entienden, cuándo es una constante en la relación de la zona, y ahora vemos los conflictos sociales entre los nuevos colonos que llegan para operar en la refinería y en las empresas eólicas y ya nos podremos imaginar los desmanes que se provocarán cuando funcionarios ambiciosos y corruptos tengan que operar la reconstrucción, y esto, generará confrontaciones violentas y provocará invasiones de terrenos abandonados o compra masiva de predios afectados a bajos precios y la especulación financiera y los préstamos con tasas altas de intereses que se operarán con los grupos de la delincuencia organizada o con los especuladores financieros terminará provocando confrontaciones graves, por ello, hay que dejar que una sola voz y un solo mando encabezado por el gobernador que es de la región y conoce la mentalidad de la zona, sea quien opere y encabece las labores de reconstrucción, evitando la acción de los grupos y políticos en un enorme oportunismo no importando de qué grupo o partidos sean.

Esto que comentamos es una posibilidad real y la confrontación y las ambiciones desatadas por los políticos y grupos de la región son una realidad y una constante, por lo que no se debe descartar su acción oportunista y violenta en la región ya que es casi una cultura la rapiña y la invasión de predios y casas, alentadas por los grupos políticos de la “oposición”, y ante ello y ante las necesidades reales, se pueden generar actos de violencia y de rapiña como los que se ven en algunos actos, por ejemplo, ahora, cuando se voltea un vehículo que llevaba ayuda y apoyos a los damnificados en vez de apoyar en su rescate se genera una rapiña que nadie controla y muestra que todo es posible en la crisis y la tragedia.

Por todo esto, los oaxaqueños, preguntan sobre los miles de millones de pesos saqueados y robados por Gabino Cué y su pandilla de hampones encabezados por Jorge , el coco, Castillo, y cuando se sabe que este hampón tiene una fortuna robada a los oaxaqueños de más diecisiete mil millones de pesos, no se le detiene y obliga a regresar lo robado y saqueado a los más jodidos y pobres del estado, y menos, entienden la razón por la que el gobierno federal y el estatal no detienen a los responsables del saqueo real en Salud, cuando saben que son los parientes de un importante personaje, amigo del presidente, y que saquearon por medio del seguro popular cientos de millones de pesos y siguen en la impunidad, así que, recursos, existen, y se pueden usar en las emergencias, cuando menos así lo entendemos todos, y para ello, también, se puede echar mano de los once mil millones de pesos que se quieren robar por los partidos políticos para continuar jodiendo a todos y no establecer un país de honestidad y eficiencia… así que ahí están las cartas y todo se puede en emergencia nacional, hasta recuperar lo que nos han robado y saqueado… urge acción y no palabrería.