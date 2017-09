Frank en su Tinta

OJALÁ (de verdad lo desea el Tintero) que la reconstrucción anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto para Oaxaca y Chiapas no sea como la de Guerrero en 2013, cuando las lluvias provocadas por Ingrid y Manuel devastaron también el estado. Luego de la tragedia guerrerense, Peña Nieto anunció el Plan Nuevo Guerrero, que incluía obras y acciones de reconstrucción y que, así, anunciado tan bonito, hubo la creencia de que Guerrero sería un estado nuevo. Nada más falso. A cuatro años de los destrozos que dejaron aquellas fatales lluvias, Guerrero está igual, o peor, porque simplemente la reconstrucción tan cacaraqueada por Peña Nieto nunca llegó. Ahora se sabe que los millones de pesos destinados para la reconstrucción de Guerrero fueron literalmente robados por funcionarios federales y empresas constructoras. Ojalá (de verdad lo desea el Tintero de todo corazón) que la reconstrucción anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto para Oaxaca y Chiapas no sea como la de Guerrero en 2013. Y todavía el presidente EPN pide el apoyo de las constructoras…… Y SIGUE la mata dando. Ahora fueron los priistas de Nuevo León los que se montaron en la desgracia provocada por el sismo para sacar raja política y al final hasta salieron mal entre ellos. El recientemente nombrado dirigente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño, se tomó una gráfica junto con el secretario general de la CNOP en la localidad, Carlos Barona Morales, en ocasión del envío de 23 toneladas de ayuda que fueron reunidas en la sede del sector popular priista. Los líderes priistas hasta posaron dando el banderazo de salida de los camiones con ayuda a los afectados por el sismo. En boletín girado por la CNOP, Treviño Villarreal agradeció a los seguidores de su partido por el apoyo que fue enviado a la zona sur del país. Sin embargo, en un comunicado aparte, el PRI se anotó en solitario la recolección del material de apoyo, y apuntó que la CNOP ayudó solamente en la tarea al facilitar el centro de acopio. Tanto el partido como su sector enviaron respectivas invitaciones a los medios para que atestiguaran la salida de las unidades. Lo más criticado en redes sociales fue las risas de los priistas de Nuevo León a la hora de dar el banderazo. “¿Se están riendo de la desgracia de los hermanos de Oaxaca y Chiapas?”, les preguntaron. Obvio, la foto debió ser con caras tristes, o cuando menos serias. Como que no saben la dimensión de la tragedia……… EL PARTIDO Nueva Alianza coquetea con el ex priista Rubén Figueroa Smutny para que sea su candidato a la presidencia municipal de Acapulco. Ya hubo acercamientos y la dirigente estatal del Panal, Laura Pineda Manzano, indicó que la reunión correspondía al interés que tiene Nueva Alianza por hacerse representar por los mejores cuadros, hombres y mujeres, para trabajar por Acapulco. Adelantó que existen muchos puntos de coincidencia con el proyecto de trabajo que tiene Figueroa Tercero…….. POR CIERTO, en Acapulco son cuatro los priistas que ya se destaparon por la candidatura: Julieta Fernández Márquez, Ricardo Taja Ramírez, Ernesto Rodríguez Escalona y Rodolfo Escobar Ávila…....... EN CHILPANCINGO los perredistas Antonio Gaspar Beltrán y Alejandro Arcos Catalán salieron mal por una supuesta encuesta. Ambos son aspirantes del PRD a la presidencia municipal de la capital…….. SIMPLE dato: El ingreso de los mexicanos más ricos es 23 veces mayor que el de los pobres y se requerirán 120 años para cambiar la tendencia de desigualdad: Oxfam…….. PUNTO.