Revista de la Semana

Señor Presidente, Enrique Peña Nieto:

Soy un ciudadano común, pero que me preocupa mi país, mi estado y mi ciudad. Mi modesto empleo me da para comer. No pretendo más, pues así he vivido tranquilamente. Nadie sabe lo que es la tranquilidad hasta que principia a sentir el mareo de caminar a tumbos de fracaso.

Yo creo, licenciado, en el valor de la palabra, como quiero creer en sus buenas intenciones para MOVER A MEXICO. Creo en la política, también. pero, en la verdadera política, que es la acción pública en bien del pueblo; no en la politiquería, que es el arte de enredar la realidad y engañar a los hombres en aras del poder personal.

He querido creer en lo que se ha hecho por México, pero la verdad vivida y sufrida por muchos compatriotas también a mí me ha golpeado el rostro de la paciencia.

Me gustaría –como a la mayoría de los mexicanos- que este pedazo de tierra fuera, si no una nación próspera y desarrollada, cuando menos sí un país floreciente, no pobre, no salpicado por cicatrices de miseria, no engañado aquí y allá, a lo largo de los años. Me gustaría que cuando menos todos pudiéramos comer, y vestir aunque fuera con modestia, y calzar los pies, y trabajar y tener médico cuando fuese necesario; y mirar el destino con serenidad.

No pienso que esto sea utópico. Pudo haber comenzado a ser verdad hace mucho tiempo si la acción “política” hubiera sido otra, desde el punto de vista de la sinceridad y de la responsabilidad, y si la actitud de los ciudadanos también hubiera sido diferente.

Claro, no es fácil rebelarse cuando de por medio va la vida. O la libertad. Salustio Carrasco, Jaramillo. Genaro Vázquez, Lucio Cabañas; los desaparecidos que como saldo ha dejado cada régimen. Los encarcelados, los despojados, los secuestrados, los torturados, los inocentes chivos expiatorios… tantos y tantos ejemplos de ciudadanos que han luchado por la verdad y la justicia; tantas y tantas lecciones de lo que puede ocurrir cuando se trata de exigir el cumplimiento de la ley, para que el resto no pretenda hacerlo…

No me refiero a una entidad federativa o a un momento determinado en la vida de este país, Señor Presidente. Aludo a todo el territorio nacional y a cualquier época, la que se escoja… en todas hay ejemplos de lo que pueden los intereses para levantar pugnas y de lo que las pugnas traen como consecuencia.

En México, en muchos momentos, la democracia se ha entendido como la posibilidad para hacer la ley del más fuerte, en vez de convertirla en la magnífica misión de beneficiar al más débil. Usted debe saber todo esto, pues sus grupos de inteligencia le deben mantener bien informado y en la realidad la historia del país.

Antes, cada 1 de septiembre nos recuerda el presidencialismo, que no existe más. Aquel que fue de formas imperiales, anunciando generosamente aumento de salarios desde el Congreso y del que dependía el valor de la moneda. Ahora, ¡qué tristeza! Pasamos al presidencialismo dictatorial, calificado como la “dictadura perfecta”. Un presidencialismo con reflejos autoritarios, que no escucha, que no resuelve, que se empecina en actuar por sí sólo.

No estoy inventando. Lo he escuchado decir una y otra vez que quiere luchar en contra de la corrupción. Una de las promesas de campaña fue la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que a un año de que concluya su administración no se ha consolidado.

A la hora de la verdad, percibimos una doble moral, es decir, se dice una cosa y se hace otra. Y no nada más son suposiciones. En enero pasado. Transparencia Internacional informó que el país cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016al obtener una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100 donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor. La calificación actual es cinco puntos menos que la medición anterior

Peor aún, de entre las 35 economías que integran la OCDE, México se ubica en el último lugar, de acuerdo con esta medición de Transparencia Internacional.

En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se institucionalizó en México el combate a la corrupción, al crear la Secretaría de la Contraloría de la Federación, hoy Secretaría de la Función Pública. Pero los resultados no han sido siquiera magros, son un auténtico fracaso.

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación al trabajo de la SEP en 2011 detectó que la dependencia no argumenta bien en tribunales, dejan pasar meses o años para presentar pruebas contra presuntos corruptos o incurrían en fallas que llevaban a los responsables a ganar en tribunales. En este contexto es que cada día no cesan los casos de políticos corruptos.

Las investigaciones por corrupción en Brasil de Odebrecht salpican al es director de Pemex Emilio Lozoya; ahí están el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca o los señalamientos a las constructoras OHL e Higa. Exgobernadores del PAN como Guillermo Padrés, o del PRI como Javier y Roberto Borge están en prisión por presuntos actos corruptos y César Duarte, por lo mismo anda prófugo.

En el PRD los video escándalos aún pesan, así como señalamientos a exalcaldes vinculados al crimen organizado. Eva Cadena de Morena, fue desaforada como diputada por recibir dinero de forma presuntamente ilegal. Sin olvidar el caso más emblemático de violaciones, como lo es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Y. la recién destapada “estafa maestra” donde se exhibe que once dependencias federales firmaron convenios con 8 universidades públicas para trasladarles ilegalmente 7.700 millones de pesos. Como ve, Señor Presidente, la lista puede ser interminable, y… no pasa nada!

La corrupción, al parecer, se ha democratizado. Poco se ha hecho para frenarla. Esto no es pesimismo, es observar lo mal que va el país y la falta de aptitud de quienes ejercen el poder para ponerlo en un mejor camino.

Yo no pretendo enjuiciar las obras y acciones de su gobierno, de ello se encargará la historia. Tampoco trato de desacreditar a su administración, pues lo que ha sembrado habrá de cosechar.

Yo, como mexicano que cree en el valor de la palabra, quiero pedirle que, en este su último año de gobierno, haga usted un examen de conciencia y después haga pública su convicción del lugar que está jugando en la historia del país, pues como le he enumerado son muchos los señalamientos

Si hay quienes dudan que usted sabe ser Presidente, yo pienso que si usted habla, le resultaría faltar demostrar lo contrario. Tal demostración no puede justificarse con declaraciones. Solamente hablando con la verdad y apegado a la ley.