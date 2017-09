Vibrante encuentro

Internacional se mantiene en tercera posición, tras derrotar 2-1 a Tuzos Iguala en duelo muy disputado

Iguala, Gro., Septiembre 13.- Duelo vibrante fue el que escenificaron en la jornada 10 de Juvenil “B” los conjuntos de Internacional y Tuzos Iguala, ambos llegaban entre los primeros 5 de la clasificación y esto le puso un ingrediente extra, ya que de caer alguno de estos se vería en problemas al venir siendo perseguido de cerca por sus rivales y al término de 80 minutos las cosas se quedaron 2-1 para la oncena de la “marabunta roja” que llegó a 22 unidades para ubicarse en el tercer puesto.

En el desarrollo del primer tiempo ambos conjuntos se entregaron con todo para buscar abrir el marcador, una y otra vez con centros al área intentaron hacer daño pero no encontraban la fórmula tras el buen trabajo defensivo y cuando todo parecía indicar que se irían al descanso con empate a cero, Tuzos Iguala pegó primero en el cotejo gracias a la anotación de Yoelmi Gallardo al minuto 35.

Para el regreso a la cancha el Internacional se lanzó al frente con balones al hueco que comenzaban a darle frutos y tras una serie de avisos finalmente Fernando Guerrero al minuto 54 logró el empate que dejó al equipo motivado para el cierre de este cotejo.

El objetivo de los “rojos” se hizo realidad cuando al minuto 78, marcaron el 2-1 que llegó por conducto de Jesús Ramírez y con dos minutos por jugar Tuzos ya no logró hacer nada para evitar la caída en un duelo que fue intenso en todo momento.

En más resultados de la jornada 10, López Mateos se llevó la victoria con marcador de 5-2 ante Nueva Alianza; San Juan y Municipal terminaron empatados a 3 goles; Deportivo Naranjo le ganó por default a la 20 de Noviembre; Campo Agrícola no se quedó con las ganas de llegar a la victoria y venció 2-0 a Jaguares.