Reinas con autoridad

Rancho La Misión, campeón de Mini Femenil; se impuso 34-11 a La Pandilla en la gran final

Iguala, Gro., Septiembre 13.- Con determinación y efectividad el conjunto de Rancho La Misión logró llevarse la corona en la gran final de la categoría Mini Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala y para lograr su cometido el conjunto dirigido por Jaime Castrejón se tuvo que imponer a La Pandilla con marcador contundente de 34-11, el cual dejó en claro su poder ofensivo ante cualquier adversidad que se le presentó en esta batalla.

Para el arranque del encuentro la escuadra de La Pandilla metió presión en sus embates y la fórmula que aplicaba parecía darle resultados ante un Rancho La Misión que guardó su arsenal para el segundo periodo y tras jugarse 10 minutos de partido las cosas se detuvieron en 5-4 para la causa de La Misión.

En el segundo episodio las dirigidas por Jaime Castrejón no se detuvieron ante nada y se fueron con todo al frente para tomar una ventaja que fue determinante, una y otra vez los rompimientos de La Misión fueron letales para aumentar su cuota de puntos que se detuvo al termino de 20 minutos en 9-5.

Para el tercer periodo el marcador resultó más adverso para La Pandilla, su gente se vio copada cuando intentaba salir y peor aún en las penetraciones de su rival no tuvo defensa para evitar que le entraran puntos que a la postre, fueron mermando sus aspiraciones de llegar al campeonato y al término de 30 minutos en esta contienda el marcador ya decía 29-9, lo que dejaba con una losa difícil de superar para la quinteta comandada por Danae Cerecer.

En el último llamado a la duela sólo fue cuestión de que Rancho La Misión mantuviera el orden para evitar una desagradable sorpresa, así que su ofensiva no desentonó otra vez y anotó 6 puntos más que terminaron escribiendo esta final con pizarra de 34-11, lo que las deja una vez más tocando el cielo.