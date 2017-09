Gran coronación

Pandilla de Titanes conquista el título de Mini Varonil, tras vencer 31-15 a Rancho La Misión

Iguala, Gro., Septiembre 13.- Gracias a una actuación excelsa en la cancha la quinteta de Pandilla de Titanes volvió a saborear un campeonato en la categoría Mini Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que en todo momento el conjunto dirigido por Miguel Gallegos se mostró letal a la hora de estar bajo la tabla, ante un Rancho La Misión que poco a poco se fue desmoronando hasta terminar cediendo terreno en una batalla que se escribió con pizarra de 31-15.

Una serie de tiros de media distancia le sirvieron mucho a la escuadra de Titanes que se fue adueñando de las acciones, mientras que Rancho La Misión hacía su trabajo pero no lograba detener a una escuadra que se le fue arriba 8-2.

Para el segundo llamado a la duela La Misión se metió en serios problemas, ya que no lograba hacer nada a la ofensiva gracias al trabajo defensivo que le hizo el conjunto rival y en la mayor parte de sus ofensivas Titanes logró terminar en puntos que le redituaron con irse al frente 18-2, lo que los dejaba a sólo dos pasos de saborear una vez más un campeonato.

Para el tercer cuarto Rancho La Misión tuvo mejoría en sus embates, todo marchaba bien pero no fue suficiente para recortar distancias a un rival que no bajaba la guardia y cuando el reloj marcó 30 minutos de partido el encuentro ya estaba 25-8.

Para el cierre de la contienda las cosas no cambiaron mucho, la ofensiva de Titanes volvió a la carga para aumentar su cosecha de puntos y de paso asegurar su campeonato; las penetraciones fueron la mejor herramienta para finiquitaran su victoria con un 31-15 que los sigue manteniendo en la cima de esta categoría en la cual son protagonistas.