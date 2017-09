Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores, los saludo con mucho gusto y les comento que después de unos días muy intensos, gracias a dios estamos bien, esto derivado del pasado sismo, de las lluvias, situación que se está atendiendo el gobernador Héctor Astudillo Flores, que dio a conocer que se han organizado para tener un centro de acopios para recibir víveres y toda clase de apoyos en el Parque Papagayo en Acapulco en el Centro de Convenciones y en el municipio de Chilpancingo para enviarlos a nuestros hermanos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco que necesitan de nuestra solidaridad.

Recordemos que nosotros como guerrerenses ya pasamos por una situación similar como fueron los huracanes Ingrid y Manuel, el huracán Paulina y muchos estados nos tendieron la mano.

Héctor Astudillo Flores informó que hay doce mil viviendas dañadas en el estado vecino de Oaxaca y espera que las cosas salgan adelante para bien de nuestros hermanos Oaxaqueños; y bueno por lo que respecta a nuestro estado de Guerrero, dijo que gracias a dios la libramos de este fenómeno de la naturaleza, no hubo alguna desgracia que lamentar, no hubo ninguna señal de que se presentaría un tsunami, comentó que no hay un daño fuerte en las instituciones educativas, no se afectaron las bases de las estructuras no hay algún daño, se está realizando un dictamen más a fondo y una serie de circunstancias que se tienen que observar como son las carreteras que se realizó una análisis pero no por el sismo sino por las fuertes lluvias, ya que hay una gran cantidad de derrumbes, alrededor de 180 que se atendieron en casi tres días, en su mayoría por las lluvias, e insistió de que se tienen que seguir teniendo mucha precaución por las lluvias, no se debe de generar susto, temor, al contrario, sí hay que generar prevención, información, actitud muy responsable para que la gente tome determinación..!!

Pasando a otro tema, hay un viejo refrán popular “Para tener la boca de fuego no se puede tener la cola de paja”, que hace referencia a la forma en que se hacen algunas negociaciones políticas cuando no se tiene la calidad moral para hacer señalamientos; el magnate Donald Trump ha dado sobrada cuenta de su impericia política y de su incapacidad para entrar en los terrenos de las negociaciones, sin embargo, la forma que tiene de presionar como el hecho de amenazar a través de las redes sociales sobre la decisión de levantar a su país de la urgente renegociación del Tratado de Libre Comercio que como se firmó en 1994, dejó muchos pendientes pero también permitió el crecimiento económico y la ampliación de la presencia mundial de ésta región y que ha beneficiado igual o más a los Estados Unidos.

No es con declaraciones como la de que con el gobierno mexicano que no van a negociar a través de las redes sociales los temas del Tratado de Libre Comercio, lo primero que tiene que hacer México es lavar su propia cara, reconocer sus propios errores y llegar a la mejor forma posible a exigir el lugar que México tiene en el concierto de las Naciones.

¿Por qué no lo hemos podido hacer? Porque no se ha podido avanzar en el tema de la corrupción y de la impunidad, es una tristeza que el Instituto Nacional de Bellas Artes tenga la libertad de mantener en secreto los detalles del destino de la colección de arte que se llevó con recursos de la educación la hoy encarcelada Elva Esther Gordillo Morales; mientras no seamos capaces de solucionar estos temas difícilmente podremos exigir en los Foros Internacionales..!!

Pasando a otro tema en estos tiempos donde algunas personas se acusan de ser corruptos, estos tiempos también donde todo mundo acusa de impunidad de lo que el político le hizo al otro de lo que el presidente de un partido político hace contra lo que el presidente de otro partido no hace o también de tantos y tantos actos de corrupción, creo que esto es muy importante, porque como sociedad perdemos completamente la confianza a lo que son algunos gobernantes, de lo que son los funcionarios públicos que ostentan algún cargo de cualquier nivel como el ex gobernador Javier Duarte de Veracruz, el de Quintana Roo Roberto Borge por mencionar algunos.

Por eso creo que es muy importante aventarnos en lo que es la Ley Anticorrupción y sobre todo en lo que las Fuerzas Armadas, en específico lo que el Ejército Mexicano ha hecho en esta materia de anticorrupción; un dato importante es que la única dependencia de todo el gobierno llámese Federal, Estatal o Municipal que sea certificado en esta Ley Anticorrupción y que ha reunido en todos sus elementos todos los requisitos que se piden para esta nueva ley para que los funcionarios en el gobierno no se corrompan, no corrompan también.

Cabe resaltar estimados lectores que el propio general Secretario Salvador Cienfuegos también ya está certificado y con esta cartilla que se entrega sobre lo que es la ley anticorrupción. Ahí están ya los soldados cumpliendo con esta ley, los soldados del mar, los soldados del aire no solamente los rige una ley militar sino también los rige una ley civil y en este caso una falta una infracción como servidores públicos también vienen por parte de la Función Pública no solamente en la procuraduría militar ellos tienen doble por eso la confianza que tenemos depositados en ellos, hay algunos casos pero en la gran mayoría ninguno la rompe. .!!

El mes patrio un mes en donde tenemos que analizar de lo que es nuestra nación lo que es nuestro país tiene un gran significado, empezamos el día 13 de septiembre que es cuando se conmemora un año más los niños cadetes que murieron en Chapultepec, los niños héroes, viene lo que es el 15 de septiembre cuando el presidente de la República da el grito de la independencia , viene el 16 de septiembre con el tradicional desfile cívico-militar que no es un tema exclusivo de los militares o solo una demostración de fuerzas, sino también es un tema de poderse acercar a la sociedad, las Fuerzas Armadas en función de la sociedad en función de lo que pueden hacer como sociedad.

No debemos olvidad que lo que hagamos por este país no pueden quedar solamente en manos de la Fuerzas Armadas, también nosotros debemos de poner nuestro grano de arena para seguir queriendo para seguir respetando a nuestro México Lindo y Querido que tanto nos necesita en estos momentos, estimados lectores..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooo..!!