Frank en su Tinta

¡QUÉ POCA madre! Se ha comprobado que hay políticos que no tiene corazón y que les importan cien hectáreas de pepino la desgracia ajena, la desgracia del pueblo. He aquí cinco joyas de cómo lucrar y aprovechar políticamente a los damnificados por el mega-sismo del pasado jueves. UNA: Un funcionario de primer nivel de Chiapas (donde mal gobierna el “verde” Manuel Velasco) destaca en una reunión de evaluación e información que “todos tiene ya los que aparecen en la lista, su ataúd, su apoyo también del acta de defunción, su café, su pan, su carpa, para que sea un dolor menor y un mensaje de usted, gobernador, que está al pendiente de ellos”. DOS: La cantante y primera dama de Chiapas, Anahí, publicó un video en el que dice que a pesar de estar despeinada y mal arreglada se dio a la tarea de ayudar a las víctimas del sismo: “Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada, lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Y yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes, pero la verdad eso ahorita no importa”. Como dice el compañero Francisco Javier Copeño: Juzgue usted…….. TRES: La secretaria juvenil del PAN-Guanajuato, Briseida Anabel Magdaleno González escribió en su cuenta de Facebook: “Confusión, no fue sismo, es el PAN rumbo al 2018. Vamos con todo”. Obviamente, en la misma red social arremetieron contra ella y cuestionaron su nula sensibilidad con la tragedia. Sus propios compañeros de partido la obligaron a ofrecer disculpas y le pidieron que vaya a Chiapas y a Oaxaca a apoyar a los damnificados. CUATRO: El gobierno de Veracruz (del tres y más veces corrupto Miguel Ángel Yunes Linares) repartió despensas a damnificados por el mega-sismo con el logo de la asociación civil Yúnete, juego de palabras con el apellido del gobernador. Las bolsas con despensas contenían botellas de agua, galletas saladas y latas de frijoles, y llevaban los colores y tipografía que el gobernador usó durante su campaña. Las despensas fueron entregadas por el director de la Comisión del Agua en Coatzacoalcos, Rafael Abreu Ponce. Este lunes el gobernador anunció el despido de tres funcionarios veracruzanos por repartir despensas de esa manera, sin embargo, el mal ya está hecho…….. Y CINCO: “El Senado se solidariza con nuestros hermanos y para ello abrió la cuenta para recibir donativos a favor los afectados”. El mensaje fue acompañado de una imagen en la que se lee el número de cuenta de Banorte 669006667 que abrió el Senado para recibir los donativos de la gente. Leyó bien, los señores senadores pidiendo donativos a la gente. Algo así como el rico le pide al pobre para “ayudar” a otro pobre………. EXISTE un cuarto hecho condenable en el contexto de esta tragedia por el mega-sismo. Se trata de la volcadura de un tráiler en autopista Puebla-Orizaba, que transportaba víveres para los damnificados de Juchitán, Oaxaca. La carga del tráiler fue robada por pobladores de Nogales y de otras comunidades, así como por personas que transitaban por la carretera. Incluso algunos se llevaron las provisiones a bordo de taxis, según el periódico El Mundo de Córdoba. En esa zona frecuentemente se presentan accidentes de tractocamiones y, por ende, actos de rapiña por parte de los lugareños. Muchos condenaron el acto de rapiña, pero otros tantos lo justificaron “porque esos mexicanos también tienen hambre”. ¿Usted qué opina?.......... Y LO QUE NO podía faltar, el show televisivo (también lucrativo) en medio de la desgracia. El noticiario matutino de Televisa se fue este lunes a transmitir desde Juchitán (Oaxaca) para pasar imágenes una y otra vez de lo que ya conocemos: De lo devastado que está la ciudad. Eso también se llama lucrar con la desgracia del pueblo……… SIMPLE ¿aviso o amenaza? La Fepade prevé un incremento en las denuncias por actos de corrupción electoral en el proceso que inició pasado viernes……. PUNTO.