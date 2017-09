Palabrerío

Yo no escribo por amor, sino por desasosiego, escribo porque no me gusta cómo está el mundo en donde estoy viviendo

José Saramago.

EL MUNICIPIO SE HA CONVERTIDO en un albergue sempiterno de la decadencia. Hordas de delincuentes de cuello blanco transitan por los caminos de la impunidad, apropiándose de los recursos públicos de los ciudadanos que no son otra cosa que hombres de buena voluntad porque no levantan ni un dedo en contra de la corrupción y el abuso de autoridad. La justicia habita en el exilio de manera permanente. Los habitantes traicionados por el gobierno apenas pueden conseguir un poco de sosiego, porque la inocencia es aplastada por la densa oscuridad que cubre la vida pública del municipio, con ciudadanos aturdidos por los gases nauseabundos que se desprenden de una comuna putrefacta. La incredulidad y el escepticismo brotan ya casi de manera natural en la conciencia de los ciudadanos, flagelados hasta la ignominia por unos ediles insaciables del dinero público, que siempre están trepados en la pasarela del sortilegio de la vacuidad y con la torpeza en sus discursos que ofenden a la inteligencia de los ciudadanos, prolijos en una trayectoria política sin pena ni gloria, tan sólo con sus alforjas llenas del erario. Con el corazón contrito, le pido al supremo creador que haga justicia y salve del exterminio económico social a estos hombres y mujeres de buena voluntad que habitan estas tierras al parecer olvidadas hasta por el creador.

EL INICIO DEL CAMBIO REAL, es revertir a la sociedad hacia el crecimiento interior y reflejarlo en el plano material. Cambiar la conciencia individual por la conciencia colectiva, trasmutar la codicia en generosidad, para conducirnos como sociedad hacia potencialidades no explotadas en beneficio de la colectividad que haga innecesarios los líderes políticos y sociales. Cada uno debe de comenzar el cambio por voluntad propia sin esperar a que venga alguien a arrearlo.

¿POR QUÉ LOS GOBERNANTES manipulan y reprimen a los pobres en lugar de abatir la pobreza? ¿Será porque la desnudez de los pobres los viste y su hambre les da de comer? (Eduardo Galeano).

UNO NO DEBE PONERSE del lado de quienes escriben la Historia, sino al servicio de quienes la padecen. En este sentido el periodismo debe ser un testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad y levantarse contra el oficialismo que, cegado por sus intereses mezquinos, pierde de vista la sacralidad de todas las personas (Ernesto Sábato).

ES NECESARIO COMPRENDER AL MUNDO en que vivimos para poder mejorarlo, y esto se logra a través de la lectura y la reflexión, no a través de la radio, la televisión y los ordenadores cibernéticos (Giovanni Sartori).

EL PUEBLO POR DESGRACIA, es todavía muy ignorante, y es mantenido en su ignorancia de manera sistemática por todos los gobernantes, de derecha y de izquierda, porque consideran a esta ignorancia como una de las condiciones más esenciales para conservar el poder (Bakunin).

HOY EN DÍA, los ideales revolucionarios ya a casi nadie movilizan, hoy soñamos simplemente con alegrar nuestra vida a través del consumo. Hoy casi nadie sueña con reconstruir a la sociedad y hacer un mundo mejor, hoy se quiere triunfar a través de lo rápido y ligero, con el mínimo esfuerzo y sin ningún mérito, situación que amenaza con acabar con la sociedad ante la indiferencia de la gran mayoría. ¿En qué iremos a convertirnos? Tal vez en humanoides depredadores de sí mismos.

DESEA LO ESENCIAL, pide lo necesario, satisfácete con tan solo una parte de lo que obtienes y en ese poco descubre valores infinitos. Saborea la felicidad en las pequeñas cosas de la vida (Lin Yutang).

QUE DICHA SERÍA poder navegar tus ríos a contra corriente y transitar lentamente tus caminos impredecibles.

LO QUIERO TODO. Tus desiertos, tu saliva. Tus talones, tus axilas. Tus verdades, tus mentiras, y tu vida por la mía.

