Son de otra galaxia

Supersónicos se corona en categoría de Micro Varonil

Iguala, Gro., Septiembre 12.- Con una sonrisa y el brazo en alto fue como terminó el conjunto de Supersónicos su estadía en el torneo de Micro Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, después de que en la final se tuvo que emplear a fondo para derrotar a la quinteta de Rancho La Misión con marcador de 9-5; con este resultado el conjunto “verdiblanco” cierra una campaña con números positivos, luego de batallar ante las adversidades para salir adelante.

En el primer periodo ambos conjuntos entraron con el ánimo revolucionado para buscar dar el primer golpe en este duelo final, los intentos en ambos tableros se quedaban fuera de su objetivo y tras una serie de llegadas 2 tiros de línea fueron la llave para que Supersónicos tomara la ventaja en las manos de Cristian Macedo.

Para el segundo episodio Rancho La Misión no se quedó de brazos cruzados y encontró respuesta a sus rompimientos gracias a la determinación de Dilan Calep con un punto y Jorge Núñez con 2, pero Supersónicos no se quiso quedar atrás y con una canasta de Axel Amador terminaron el segundo periodo con ventaja de 4-3.

Para el tercer cuarto del encuentro el duelo entró en su clímax, ya que las cosas no bajaban de intensidad con tal de llegar al triunfo; por parte de Supersónicos se hizo presente Luis Ruiz con 2 puntos, mientras que por La Misión, Jesús Saldaña anotó 2 que dejaron las cosas para el ultimo capítulo en 6-5, que todavía dejaba la eliminatoria abierta.

Para el último llamado a la duela los encargados de acabar con las esperanzas de Rancho La Misión fueron Daniel López con 2 puntos y con un tiro de línea Axel Amador puso las cosas 9-5 para sellar la titulación de un conjunto que buscará seguir creciendo en este deporte.