Cardíaca titulación

Queens se llevó la corona de Micro Femenil tras imponerse 18-15 a Rancho La Misión en tiempo extra

Iguala, Gro., Septiembre 12.- Un partido que se quedará para la posteridad fue protagonizado por los conjuntos de Queens y Rancho La Misión en la gran final de la categoría Micro Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, en donde fue necesario llegar al tiempo extra para poder definir a las nuevas campeonas de este certamen 2017, en donde el triunfo de esta ocasión terminó por inclinarse para la causa de la quinteta “violeta” de Queens con un 18-15.

En esta reyerta cabe resaltar la actuación de Maydali Pérez, ya que en el tiempo extra se convirtió en la heroína luego de anotar los 4 puntos que le dieron la primera corona a su equipo.

En el desarrollo del primer periodo fue la escuadra de Rancho La Misión la que intentó poner presión en el marcador, pero siempre tuvo respuesta de su rival para evitar que el duelo se le fuera de las manos y al final un empate a 6 puntos vaticinaba que esto sería una batalla épica.

Para el segundo momento del partido ambas escuadras no se dieron tregua y una vez más dejaron los números empatados, pero ahora 10-10 lo que no vislumbraba todavía quién podía tomar la ventaja.

Para el arranque del tercer cuarto la cuota de ambos conjuntos bajó considerablemente y pese a que ambos conjuntos le metieron ganas no fue suficiente y dejaron la pizarra 12-12.

El ultimo llamado a la duela los ánimos en los equipos y la tribuna estaban a más del cien, Queens tomó la ventaja con 2 puntos que hizo Itayetzi Ortiz, pero La Misión por medio de Rodríguez respondió para empatar el marcador y culminar el duelo con empate a 14 puntos y al estar empatados en todos los periodos no pudieron definirlo de otra manera que con 5 minutos de tiempo extra.

En el agregado el trabajo defensivo de Queens fue efectivo, nulificó a la gente de peligro de La Misión y luego cuando tuvo arribo al área, Maydali Pérez vacunó en 2 ocasiones para poner el encuentro 18-15, lo que las dejó con el campeonato tras un duelo que se recordará por mucho tiempo.