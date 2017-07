Sin piedad

Garabatos, nuevo líder del futbol femenil; masacró 18-0 al Internacional con 16 goles de Mariel Román; Chevrolet con apuros se impuso 2-1 al San Miguel

Iguala, Gro., Julio 13.- La escuadra de Garabatos tras golear 18-0 al Internacional se convirtió en el nuevo líder del cuarto torneo de futbol femenil en el balompié tamarindero, tras el sufrido triunfo de Chevrolet que ganó 2-1 al San Miguel al jugarse la fecha 7.

El martes futbolero estuvo cargado de emociones, en donde el cuadro de Garabatos no tuvo compasión del Internacional que a pesar de los resultados está trabajando para mejorar, pero en esta ocasión quien no las perdonó fue Mariel Román que se despachó con 16 tantos.

Por su parte, Chevrolet dejó la cima de la tabla de posiciones al ganar con apuros 2-1 al San Miguel que dejó todo en la cancha, duelo en donde las “chicas malas” no contaron con varias titulares, por lo que les costó mucho trabajo vencer a las “mayas”.

Mientras tanto, Preventivas no supo aprovechar la experiencia de trabajar juntas y regaló el empate a 3 goles frente a Paguitos FC que sin hacer mucho futbol, jugó a lo que pudo para llevarse un punto; Plateras Tlachco también se aprovechó de Nueva Alianza que deja todo en la cancha, pero no se le ve avance en los entrenamientos y cayó 8-0; mientras que el juego que no se llevó a cabo fue el de San Juan que perdió por default ante el Deportivo Arteaga.