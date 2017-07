Les dieron con todo

Madison no se guardó nada para vencer 56-22 a New Boys, en Segunda Varonil

Iguala, Gro., Julio 13.- Un inicio arrollador le trajo al conjunto de Madison llevarse la victoria en su duelo de la categoría de Segunda Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala; en su partido de esta jornada le tuvo que hacer frente a la quinteta de New Boys que buscó hacer daño, pero desde el comienzo las cosas se tornaron complicadas y finalmente cedieron terreno con un contundente 56-22, con lo cual queda claro quién llevó las riendas del encuentro.

En el inicio del partido Madison no quiso sorpresas y empezó con su trabajo bajo el tablero, mientras que los de New Boys quisieron meterse al duelo pero no lograron detener el huracán que los estaba atosigando y al final los números se detuvieron en un 15-4, lo que comenzaba a marcar la diferencia.

Para el segundo llamado a la duela llegó la mejor versión de Madison para ponerse a sólo un suspiro de la victoria y cuando el reloj marcó 20 minutos de partido el marcador se quedó en 35-13, lo que ya marcaba mucha diferencia en la batalla.

En la tercera parte de la contienda se esperaba la reacción de New Boys pero siempre se encontró con una muralla que detenía todo lo que llegaba a su área, la producción del conjunto “negro” se mantuvo y esto los llevó a incrementar su cuota considerablemente, así que al término del tercer cuarto el marcador decía 52-20.

La última llamada a la duela fue de trámite, New Boys entró con la moral muy baja y poco pudo hacer a la ofensiva, mientras que Madison sacó el pie del acelerador y sobrellevó las acciones para finiquitar de gran forma este triunfo que se terminó escribiendo con pizarra de 56-22, lo que obliga al conjunto de “negro” a seguir caminando firme en el certamen.