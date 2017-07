Solitario sujeto asalta hotel "Colonial Rivera", en Iguala

Iguala, Gro., Julio 13.- Este miércoles alrededor de las 7 de la mañana, un sujeto armado asaltó el hotel con razón social “Colonial Rivera”, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, amenazando a la recepcionista con matarla de no entregarle el dinero de la caja.

De acuerdo al reporte policiaco, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, ingreso al hotel con intenciones de hospedarse, pero al proporcionarle la información el sujeto sacó de sus ropas una pistola, con la cual amenazó a la empleada con utilizarla en caso de no entregarle el dinero.

Al ver la negativa de la empleada, el delincuente cortó cartucho y le puso la pistola en el estomago, amenazándola con matarla de no entregarle el dinero, por ello, la empleada le hizo entrega de cinco mil pesos que se encontraban guardados en la caja.

Luego de obtener el dinero, el asaltante huyó del lugar con rumbo desconocido sin que ninguna autoridad policiaca interviniera, en tanto la empleada del hotel dio parte a las autoridades de seguridad pública, arribando al hotel después de un tiempo.

Por ello, los elementos policiacos implementaron un operativo para dar con el paradero del asaltante sin que hasta el momento haya resultados positivos respecto a la captura del delincuente.