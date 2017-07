Contexto Político

Nació el 23 de febrero de 1936, siete años después de la fundación del Partido Nacional Revolucionario (antecedente del PRI) y dos años antes de la expropiación petrolera. Fue una de las figuras destacadas del viejo régimen y se le considera como el responsable de la “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988.

Me refiero a Manuel Bartlett Díaz, el político arrepentido de su pasado priista y que ahora está en el proyecto de otro ex priista que suspira por la Presidencia de la República: Andrés Manuel López Obrador.

El pasado fin de semana reveló que Carlos Salinas de Gortari no ganó la elección presidencial de 1988 y precisó que esto fue posible por la manipulación de cifras y, después, por la “destrucción de las boletas” luego de un acuerdo con el PAN y la complicidad de dirigentes del entonces Frente Democrático Nacional (FDN).

Esto lo dijo a 29 años de cometerse dicho fraude en agravio de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Cárdenas no se quedó callado y le pidió a Bartlett decir todo lo que sabe sobre las elecciones de 1988, “simplemente para un registro histórico”.

Para muchos, Bartlett es un cínico. ¡Y vaya que lo es!

Ricardo Alemán, columnista de Milenio Diario, lo describe mejor en su colaboración de este martes: “No sabemos si son los años, si es producto de un tardío ataque de honestidad o, de plano, si se trata del autorretrato, de cuerpo completo, de uno de los mayores cínicos que recuerda la política mexicana”. ¡Zas!

Bartlett era secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral en 1988. Fue el orquestador del fraude, el que impidió que la izquierda llegara a la Presidencia de la República. Pero, ¡no pasa nada! Al poblano ya le fueron personados todos sus pecados en las aguas de Macuspana.

López Obrador lo tiene a su lado para aprender de su experiencia en fraudes electorales. Ya no es parte de la “mafia del poder”. Todo su pasado “ha sido borrado” y ningún militante de Morena podrá reprocharle nada.

El político poblano podrá decir misa y arrepentirse ahora que tiene 81 años, pero no podrá negar que después del fraude de 1988 fue premiado por Carlos Salinas como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en 1992 como gobernador en su estado natal.

En 1999 intentó sin éxito ser candidato del PRI a la Presidencia de la República, pero logró negociar ser postulado por el principio de representación proporcional al cargo de senador de la República, resultando electo.

Actualmente es coordinador de la fracción parlamentaria del PT en el Senado de la República y fuerte crítico del PRI y el PAN.La amnistía que AMLO ofreció en su última visita al puerto de Acapulco a los corruptos y miembros de la “mafia del poder” ha rendido frutos.

Lino Korrodi, ex amigo y ex recaudador de Vicente Fox Quesada en el año 2000, es uno de tantos perdonados en este verano de 2017. Y la lista crecerá. Por lo que a nadie debe sorprender que Humberto Moreira Valdés y otros miembros de la “mafia del poder” sean bendecidos por el mesías tropical.

¿QUIÉNES QUIEREN TUMBAR A FLORENCIO?

Florencio Salazar Adame, cuestionó este martes a través de su cuenta de Facebook a aquellos que piden su renuncia como titular de la Secretaría General de Gobierno, luego de los lamentables hechos ocurridos la semana pasada en el penal de Las Cruces, del puerto de Acapulco.

“Un par de ‘organizaciones’ de abogados solicitan mi renuncia a la Secretaría General de Gobierno por mi responsabilidad en los hechos. No hay tal, esos centros de reclusión dependen de la Secretaría de Seguridad Publica. Es cuestión de ver la Ley”, indicó. Dijo que no le sorprende tal solicitud, pues atrás de ella “se oculta el resentimiento de quienes han sido relevados de sus funciones por mal desempeño y graves conflictos que llegaron al Ministerio Público; también por el uso indebido de recursos destinados a tareas humanitarias”. No dio nombres, pero recalcó que se trata de abogados sin escrúpulos que intrigan desde el anonimato.

¿A quiénes se referirá el secretario de Gobierno? ¿Nombres, nombres, don Florencio?

