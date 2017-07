Revista de la Semana

Hoy, 12 de julio, se celebra en México el Día del Abogado; es una fecha conmemorativa dedicada a la noble profesión de la abogacía que, en nuestros días se ha desprestigiado.

La historia de este día se origina en el año de 1960, cuando por petición del periódico Diario de México, el presidente de la República Adolfo López Mateos declaró cada 12 de julio como el “Día del Abogado”.

Al inicio en la carrera de leyes se daban las herramientas necesarias a los futuros abogados, para hacer recta observancia de la aplicación de la justicia. Con el pasar de los años no sólo los abogados han ido cambiando, sino también todo aquello que los rodea, es decir, los tribunales, las costumbres, y las mismas leyes, que se van adecuando a los intereses partidistas; pero, lo que se debía mantener intacto es la esencia misma de la abogacía, o sea, el deber que los abogados tienen para actuar a favor de los intereses de quienes se confían a ellos, característica que deben tener los que ejercen la carrera de leyes y que debería ser esta profesión una de las más nobles, por su importancia por lograr la paz y el bienestar social…

Desafortunadamente no gozamos de paz ni de bienestar y en eso –nos gustaría que reflexionen muy bien los aludidos-, mucho tienen que ver los abogados.

Antiguamente (y lo digo con conocimiento de causa, porque me inicié en esa carrera) se les daba a los abogados la calidad de personajes casi excepcionales en el destino inmediato del país. Lo que deseo resaltar es el papel de abogado en la consolidación del Estado de Derecho, pues sin él no hay más que pálidos bosquejos al respecto. De aquí se infiere que el abogado no es, ni debe ser un improvisado, un individuo resignado o apático que sólo maneje la ley que el legislador pone en sus manos como en la del juez. Esta función sería meramente mecánica.

El abogado debe profundizar, ahondar en el espacio de la palabra legal, ir al fondo del asunto y extraer su contenido normativo.

Este es su papel más grande y trascendente.

Sin duda la ley es el instrumento de trabajo del abogado, al igual que el del juez. Pero aquí no cabe la negociación ni se admite el servilismo del uno ni del otro.

Muchas veces, en los discursos improvisados, se dicen conceptos a la ligera, como el expresado por el licenciado y presidente de la república Enrique Peña Nieto, quien manifestó que “en México hemos emprendido de manera corresponsable con los Poderes Legislativos y Judicial, un importante ciclo reformador que renueva el andamiaje jurídico institucional”, agregando que “las mujeres y hombres del Derecho continuarán aportando las construcción de un México más justo”; esa versión oficial del papel del abogado, no la comparto.

Es anticonstitucional afirmar que el ciclo reformador “se ha emprendido de manera corresponsable con los Poderes Legislativo y Judicial”. A menos que sea una dictadura perfecta.

La verdad es que cualquier reforma corresponde única y exclusivamente al Poder Legislativo, debiendo el Judicial aplicarlas sin participar en lo más mínimo en su elaboración.

Por mi parte creo, al contrario, que los abogados de México deben gozar de absoluta libertad para impugnar las reformas del caso, si es que no les convencen, litigando a favor de un cliente o del cuerpo social todo, pues, los licenciados tienen la obligación, el deber jurídico y moral, de velar por los inalterabilidad y permanencia del Estado de Derecho.

Los abogados intachables ser cuentan con los dedos de la mano y todavía sobran. En Iguala, sólo podemos mencionar a Francisco Román Jaimes y Ramiro Frías de Jesús.

En una sociedad sana los abogados deberían ser los guardianes de la estabilidad social, porque representan el equilibrio entre el ser de la ingente realidad y el deber ser de la aspiración a la Justicia, ya que sin ellos los jueces serían dictadores del derecho positivo.

Y en este orden de ideas creo que los abogados al servicio del Estado o del gobierno no deben ser burócratas en el sentido de plegarse, ceder o someterse a lo que vaya en contra de su criterio, de la Constitución y de las leyes, es decir, de la Justicia y el Derecho.

El abogado es, pues, la encarnación social y viviente de la libertad. Lo deseable es que la abogacía recupere su rango moral y jurídico, lo cual es la mejor manera de servir al pueblo. ¡Feliz Día del Abogado!