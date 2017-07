PRIMERA PARTE

Sorprendido, consternado y sobre todo lastimado de cómo una propaganda insana de los intereses más impúdicos del poder internacional hayan logrado penetrar en la opinión publica continental y hasta mundial, y en esa dinámica hayan caído en esa espiral de la estulticia compañeros colegas que ahora aplauden las práctica cobardes de la derecha, que diezmados sus interese inconfesables por la Revolución Chavista, con la ayuda del poder económico internacional trata por todos los medios de derrocar el gobierno legitimo y constitucional del presidente Maduro.

Por ello recurro, para abrir cuando menos la visión de los engañados, al análisis del colega Juan Martorano, titulado: “La práctica de la oposición venezolana está fundamentada en la mentira”, misma que reproducimos a continuación con el ánimo de que los respetados lectores y radioescuchas, cuando menos mediten en estos conceptos:

“Múltiples son los temas que tengo en el tintero, pero, por petición de un lector a nivel internacional, creo importante referirme a este tema que a continuación desarrollaré en las siguientes líneas.

El fascismo criollo en el país y sus pares internacionales no solo están derrotados, sino que una de sus prácticas permanentes está fundamentada en la MENTIRA. Esta práctica utilizada les ha rendido algunos éxitos momentáneos, pues lamentablemente muchos de sus miles de seguidores, que hay que reconocer que los tienen, han creído en las patrañas dadas por su irresponsable dirigencia, logran entusiasmarlos, les dan esperanzas de que podrán derrocar al Gobierno Bolivariano, pero al final, a muchos les llega la decepción por no alcanzar las metas que les han prometido estos “encantadores de serpientes”.

Pero, veamos algunas de las mentiras memorables dadas por esta oposición venezolana, recordando aquella conseja de que “el que vive de ilusiones, muere de desengaños”:

1.- Que el Presidente Nicolás Maduro es colombiano. 2.- Que el Presidente Nicolás Maduro abandonó su cargo (incluso señalando que la Asamblea Nacional lo removió de su cargo). 3.- La solicitud de un referendo revocatorio sin llenar los extremos legales y fuera de los lapsos establecidos, y antes bien, pretendieron activar dicha figura constitucional mediante fraudes legales, usurpación de funciones y toda clase de delitos, incluso con la falsificación de algunas de esas firmas. 4.- Que en 6 meses Maduro saldría de su cargo (Ramos Allup dixit en la asunción de su presidencia de la Asamblea Nacional, el 5 de enero del año 2016). 5.- El enfrentamiento entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. 6.- Que pese a la situación de desacato de la Asamblea Nacional, esta ha aprobado leyes, endulzando el oído a sus partidarios y seguidores. 7.- Que pueden aprobar la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República.

8.- Que después de determinada fecha, ellos convocarán a un “paro cívico nacional”. 9.- Que pueden convocar a una “huelga general indefinida”. 10.- Que llevarían a cabo “la mamá de todas las marchas”. 11.- Que la protesta y “la calle” terminarían en Miraflores para “sacar por los pelos” a Nicolás Maduro de la Presidencia de la República. 12.- Que realizarán un PLEBISCITO, figura política preferida por los dictadores de este continente (Pérez Jiménez, Stroessner, Pinochet, Odría, entre otros) y figura legal que no está establecida ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni en las leyes de nuestro país.

13.- Que la nueva Constitución que aprobará la Asamblea Nacional Constituyente que se elegirá dentro de veinte (20) días, les quitará la patria potestad a los padres de sus hijos e hijas. y

14.- Que la nueva Constitución les quitará su casa y otros bienes, que si tienen una habitación desocupada, les “meterán” una familia pobre en su casa, etcétera, etcétera, etcétera.

Realmente, resulta difícil de creer y comprobar como hay decenas de miles de venezolanas y venezolanos que no tengan una pequeña capacidad de análisis para detectar tamañas mentiras de una dirigencia opositora deslegitimada y devaluada, que se los están “baboseando”, como me lo indica mi lector internacional que me recomendó realizar estas líneas.

Si siguiéramos con el catálogo de mentiras de esta oposición en estos 18 años de la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, escribiríamos un libro bastante largo, y creo que el tiempo no nos alcanzaría para ello.

Pero, vaya este artículo dedicado a aquellos venezolanos que según ellos y ellas, votarán dizque en el “plebiscito” del 16 de julio en toda Venezuela.

Tal vez no se han enterado que lo que habrá en esa fecha es el simulacro de las elecciones de nuestros constituyentistas, y dos semanas después, no menos de dos tercios de las venezolanas y los venezolanos participaremos en la elección en serio (esto será objeto de mis próximos artículos), ratificando un camino de paz, de socialismo, de revolución, y de profundización del Poder Popular.

Por eso, la Constituyente ¡SI VA!

Juan Martorano

Abogado, activista por los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas

http://juanmartorano.blogspot.com

http://juanmartorano.wordpress.com

jmartoranoster@gmail.com

@juanmartorano