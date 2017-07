Rolling Stones, anuncian nuevo disco

Los Rolling Stones es uno de los grupos más populares de las últimas décadas. Con Mick Jagger al frente, cantando y moviéndose en el escenario, miles de personas han logrado ver al grupo en vivo. Ahora, sacarán un álbum inédito, acompañado de un libro retrospectivo.

Seis meses después del lanzamiento de Blue and Lonesome, los Rolling están trabajando en su nuevo proyecto, llamado On Air In The Sixties.

De acuerdo a lo que recientemente publicó el diario británico The Daily Mail, los cuatro integrantes de este grupo están trabajando en el álbum. Han recorrido ya varios estudios de grabación, tanto en Londres como en New York para realizarlo. Se podrán escuchar 15 canciones en On air in the sixties, mismo que tendrá un libro. Saldrá a la venta el 8 de septiembre. Y aunque falta un poco aún, mucha gente está esperando la preventa para adquirirlo de manera segura. Además, la compañía discográfica Universal, decidió renovar el contrato al grupo. Esto los pondrá a trabajar en al menos un álbum más, para fortuna de todos. Se espera que recaude 2.5 millones de dólares. El libro, hablarán acerca de la primera década de fama del grupo. Discutirán por medio de la música crónicas de sus apariciones públicas; tanto en radio como televisión al comienzo de su fama, y los diez años que le siguieron. A pesar de su edad, los músicos no piensan retirarse pronto.