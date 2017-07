Gana en penales

Seleción de Iguala empató con Cefor San Luis Potosí

Iguala, Gro., Julio 12.- La Selección de Iguala Sub-15 no pudo sumar los 3 puntos en el primer encuentro del Nacional de la categoría que se está jugando en Toluca, Estado de México y empató a cero goles con Cefor San Luis Potosi, para que los “tamarinderos” ganaran el punto extra desde los once pasos.

En el primer cotejo de esta eliminatoria los igualtecos tuvieron el control del encuentro ante unos tuneros que se plantaron en la cancha con el tradicional 4-4-2, para esperar al rival y jugarle al contragolpe, pero el marcador no se movió en el tiempo reglamentario.

Tras el empate a cero goles, se tuvo que tirar la serie de penales para disputar el punto extra, en donde los de Iguala fueron mejor que los potosinos que se tuvieron que ir con un punto y los tamarinderos se llevaron dos unidades.

Hoy miércoles en la segunda jornada, Iguala jugará a las 10:50 horas ante Talentos León, para que el jueves se enfrenten a Zacatecas, esperando colarse a las semifinales, ya que sólo avanzarán los cuatro primeros lugares de la tabla general de posiciones.