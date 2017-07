El Partido Revolucionario Institucional de Guerrero mostró el músculo y lo mostró muy bien, durante la realización el sábado anterior, de su Asamblea Estatal, en las instalaciones del Comité Directivo en Chilpancingo. Más de dos mil 500 militantes arribaron a la capital, procedentes de todas las regiones para representar a los comités municipales y sus bases.

El evento contó con la asistencia del primer priísta, el Gobernador Héctor Astudillo Flores, quien demostró auténtico liderazgo por su trabajo como militante y como servidor público. Estuvo acompañado por la Secretaria General del CEN, Claudia Ruiz Massieu; los exgobernadores René Juárez Cisneros y Rubén Figueroa Alcocer; el Senador Esteban Albarrán Mendoza; el Secretario de Finanzas Héctor Apreza Patrón. La plana mayor de ese partido que opera en nuestra entidad asistió en una muestra clara de unidad y fortaleza.

Durante la asamblea se realizaron previo a la reunión mayor, cinco mesas temáticas de donde surgieron importantes propuestas con miras a la XXII Asamblea Nacional, a realizarse el próximo 12 de agosto. De todas estas destacó el planteamiento de expulsar a los traidores que sean infieles a los estatutos y a la militancia. Aunque no se dieron detalles del tipo de traidores que deben ser expulsados, la propuesta fue promovida por el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, la diputada local Flor Añorve Ocampo y Fermín Alvarado Arroyo, líder municipal en Acapulco.

Destacó también el excelente trabajo realizado por el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, quien junto con la Secretaria General, Gabriela Bernal Reséndiz, dando seguimiento a lo hecho por sus antecesores, han mejorado y fortalecido la organización y estructura priísta en todo el Estado. Los discursos de quienes hicieron uso de la tribuna giraron en torno a la urgencia de transformación, y a la expulsión de quienes han abusado de los cargos para enriquecerse en forma ilícita.

Fue el Gobernador Héctor Astudillo quien describió en tribuna la verdadera esencia de lo que debe ser su partido. Dijo que el PRI está fortalecido para enfrentar los nuevos retos. Reiteró su compromiso para seguir trabajando todos los días a favor de los guerrerenses. El PRI -añadió-, siempre debe estar dispuesto al debate de ideas, más que de pleitos que en nada contribuyen al desarrollo del país.

Indicó que en su caso y en el de muchos, el PRI abre el paso a las oportunidades que permiten transitar, como él lo ha hecho, desde las posiciones más modestas hasta la de Gobernador del Estado. Dijo que el priísmo de Guerrero debe mostrar que aquí hay fuerza y optimismo para las futuras jornadas electorales, que “queremos ganar”. Expuso: “somos un partido de jóvenes y mujeres con entusiasmo y decididos a caminar hacia adelante; estamos comprometidos con la honestidad, con el trabajo”.

Finalmente expuso que se siente orgulloso de su origen partidista y trabaja todos los días siguiendo las enseñanzas de José Francisco Ruiz Massieu, para que sus compañeros se sientan orgullosos de su Gobernador. Indicó que los priístas deben caminar de la mano, brazo a brazo, para volver a triunfar ahora y siempre. La asamblea estatal fue en síntesis un evento exitoso, de reconciliación con la fraternidad y como señaló Astudillo Flores: en Guerrero hay PRI para rato, es un partido que quiere volver a triunfar.

NOTORIA AUSENCIA

Luego de transcurrir la mitad de esta Asamblea Estatal, periodistas y asistentes comenzaron a notar la ausencia del ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños y su esposa. Siendo un político acostumbrado a robar cámara en este tipo de eventos, Añorve Baños fue ahora un cero a la izquierda. Las especulaciones giraron desde un problema personal que le impidió asistir a la asamblea, hasta que cayó de los brazos de la cúpula partidista y ahora no es más que un simple militante. Vaya usted a saber, pero su ausencia no influyó para nada en el buen resultado del evento. Por lo contrario, muchos priístas festejaron que este “nefasto personaje”, no haya sido invitado.

**********

En el otro lado de la moneda, la asistencia de la Secretaria General del CEN, Maricela Ruiz Massieu, fue bien recibida por los presentes. La conocido política de altos vuelos, hizo gala de mucha sencillez y buenos modales para con todos. Su discurso, donde insistió en la necesidad de que el PRI debe transformarse para ganar en el 2018 armando una buena estructura y propuesta de gobierno, de la que carecen los otros partidos, fue muy bien recibido.

No faltaron quienes especulaban sobre el futuro político inmediato de Maricela Ruiz Massieu, asegurando que será la candidata a Senadora por Guerrero, en primer lugar. Las contrapartes indicaban que será candidata al Senado, pero por la vía plurinominal dada su gran presencia en el entorno nacional. Para Guerrero, aseguran que la caballada femenil está fuerte y la candidatura al Senado puede ser para Flor Añorve Ocampo, Verónica Muñoz Parra, Beatriz Vélez Núñez o Alicia Zamora Villalba. Punto.

