Frank en su Tinta

LA TÓMBOLA pasó a la historia en Morena. Ahora es el consenso. Cuando menos así lo ratificó el Consejo Nacional del partido de Andrés Manuel López Obrador para la elección de sus candidatos en el proceso electoral del próximo año. Ah, pero si no hay consenso, entonces se realizará una encuesta entre simpatizantes y abierta a la ciudadanía. La dirigencia de Morena explicó que ambos mecanismos, incluidos en los estatutos del partido, permitirán designar a los candidatos a gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa. Donde sí seguirá funcionando la tómbola “morena” es en la elección de candidatos plurinominales a diputados federales. Además, se acordó aplicar la paridad de género en la postulación de candidatos a la Cámara de Senadores y se eligió por sorteo a las 16 entidades donde la fórmula será encabezada por una mujer, entre éstas Estado de México, Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán, Veracruz y Oaxaca. En Guerrero la fórmula para senadores de Morena la encabezará un hombre: ¿Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros?........ CON LA NO TAN novedad de que también fueron blanco de espionaje los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con información que presenta este lunes el diario estadunidense The New York Times (otra vez), un análisis independiente (que fue elaborado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto) confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo, que escondía el programa espía llamado Pegasus. Ese teléfono era utilizado como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México. Además, los miembros del GIEI dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles, debido a que el software ha sido descargado inadvertidamente…….. UN PANISTA que quiere ser presidente de México persiguió, encarceló o procesó durante su mandato como gobernador de Puebla a 366 luchadores sociales, defensores de territorios, activistas, disidentes o simplemente ciudadanos que ejercieron su derecho a manifestarse en contra las políticas estatales. En todos los casos los abogados de los acusados han comprobado ante la justicia federal que las acusaciones fueron artificiosas. Se trata de Rafael Moreno Valle, quien actualmente ocupa el tercer lugar en la carrera dentro del PAN por la candidatura, por debajo de Ricardo Anaya Cortés y de Margarita Zavala de Calderón……… CARRERA 2018 por la presidencia municipal de Chilpancingo dentro del PRI: Marco César Armenta Adame (secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores), Beatriz Vélez Núñez (diputada federal y dirigente del Sindicato de los Trabajadores de Salud), Jorge Salgado Parra (director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero) y Beatriz Alarcón Adame (diputada local y ex secretaria particular de la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo). Hagan sus apuestas………. SIMPLE dato: Guerrero tiene actualmente 3 millones 600 mil habitantes. (Fuente: INEGI, con motivo del Día Mundial de la Población, que es este 11 de julio……. PUNTO.