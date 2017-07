Averígüelo Vargas

El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, realizó este fin de semana una gira de trabajo por los municipios de Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana, donde entregó varias obras de beneficio social, para cubrir algunas de las necesidades básicas de los habitantes de esos lugares, pero principalmente hizo un llamado para evitar las confrontaciones y para buscar la colaboración de todas las fuerzas porque esa es la mejor manera de lograr progresos en beneficio del estado y del mejoramiento de los pueblos que reclaman mejores condiciones de vida.

Está claro que la confrontación permanente entre los partidos políticos y sus dirigentes no es la mejor manera de avanzar en busca de las metas propuestas para el progreso del estado, sino que debería privilegiarse la colaboración entre todas las fuerzas para alcanzar avances reales y duraderos.

Sin embargo, la lucha política entre los partidos, para mantenerse en el poder o recuperarlo, según sea el caso, hace que en lugar de colaborar se produzca una lucha constante entre ellos, con la intención de descalificarse mutuamente para dañar sus posibilidades y quitarles el respaldo popular.

En este recorrido de entrega e inicio de obras, el mandatario estatal destacó el apoyo de los diputados Ricardo Barrientos y Silvano Blanco, de Movimiento Ciudadano, quienes han colaborado con algunas de los trabajos que desarrollan conjuntamente con el gobierno estatal, porque se trata de obras necesarias para la población.

Esta colaboración sin destacar las diferencias partidistas o cuando menos para disminuirla a fin de que no frenen ni impidan los trabajos en beneficio de la ciudadanía.

No es fácil ni sencillo lograr una colaboración interpartidista para hacer las obras que requiere la ciudadanía, porque cada quien quiere colgarse la medallita de haber logrado que se produzcan los avances, y sin embargo es posible trabajar juntos y reconocer la participación y el esfuerzo de cada uno de los gestores, sin que nadie quiera atribuírsela para su grupo o persona, si no es verdad.

El llamado a la unidad y la colaboración que hace Astudillo tiene un gran valor, pero lo más complicado es hacerlo realidad en los hechos, sin que surjan los celos partidistas y el afán de superar a los otros, aunque esa es una característica de la lucha política, aquí y en todas partes.

MARCO LEYVA OFRECE SEGURIDAD A FAMILIAS EN LA PROPIEDAD DE SUS VIVIENDAS.—Uno de los proyectos novedosos del trabajo y la iniciativa de Marco Antonio Leyva Mena, presidente municipal de la capital del estado, los desarrolla a través del INVICH (Instituto de la Vivienda de Chilpancingo), con el que avanza en la regularización de la tenencia de la tierra para uno 150 colonos de la colonia Ampliación Primero de Mayo, para escriturar su propiedad y darles certeza jurídica de la propiedad que han desarrollado con mucho esfuerzo, desde hace varios años.

Desde el inicio de su administración esa ha sido una de las políticas que ha mantenido permanentemente, porque hace ver que antes que muchas otras cosas, las familias quieren tener la seguridad de que nada afectará su propiedad familiar, donde han hecho su vida y la vida de sus hijos.

Esta es la primera vez que Chilpancingo cuenta con una organismo especializado en el desarrollo y protección de la vivienda de la gente que es originaria del municipio o que por diversas razones ha venido a asentarse en este lugar, para lo cual compraron un lote, donde poco a poco fueron desarrollando una vivienda, de la que también se encarga el Instituto de la Vivienda, porque ha desarrollado diversas acciones para apoyar la autoconstrucción a través de ofrecer asesoría y materiales a bajo costo, para que los propios interesados construyan la parte básica de su casa, con buenos materiales y con la mano de obra que ellos aportan, con la dirección y las orientaciones técnicas necesarias, para que cuenten con un techo seguro, en buenas condiciones y con la seguridad jurídica de su propiedad.

También escuchó el alcalde a vecinos de la colonia Las Águilas, quien pidieron se les apoye con la introducción del drenaje a cambio de poner ellos la mano de obra, en lo que se sumó Capach con la presentación de un proyecto para la introducción de una nueva línea de agua potable en ese asentamiento urbano, lo que confirma que buena parte de las obras y los servicios que requieren los colonos se logran con la colaboración de las partes, como lo ha hecho Marco Leyva, que ofrece la satisfacción de las demandas populares, con la colaboración de los colonos, que de esa manera hacen una aportación básica para satisfacer en menos tiempo sus necesidades de obras y servicios básicos.

LA FUERZA CONAGO ES ILEGAL, ESTÁ FUERA DE LA CONSTITUCIÓN: BARBOSA.—No hay duda que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México anda en plena campaña en pos de lograr la candidatura del PRD a la presidencia de la República, por lo que utiliza su posición como presidente actual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para llevar supuestos beneficios a estados, como Guerrero, donde supone que la presencia del perredismo puede serle de gran importancia.

El pasado fin de semana trajo a Acapulco, mal gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre, un cuerpo policiaco de varios estados, al que bautizaron como “Fuerza Conago”, que supuestamente estuvo durante un par de días dedicada al combate de la delincuencia.

Sin embargo, ese es un cuerpo policiaco no reconocido en la Constitución de la República, como señaló su ex compañero, el senador Miguel Barbosa, quien hizo ver que Mancera viola la ley al presentarse a combatir supuestamente a la delincuencia acapulqueña, con un grupo policiaco que no tiene personalidad jurídica, por lo que de hecho podría calificarse de ilegal.

Es sabido que las únicas policías reconocidas en el país, son las municipales, las estatales y la federal, además de las Ministeriales estatales y federales, pero la ley no contempla ninguna policía como Fuerza Conago, que para actuar necesitaría reformar la Constitución federal fin de darle cabida a esa supuesta nueva corporación policiaca.

Así, Mancera y el PRD quieren combatir la ilegalidad de la delincuencia organizada, con una policía ilegal, cuya sola presencia viola la norma básica del país en materia de cuerpos policiacos.

Es la farsa del perredismo que para impresionar recurre a cualquier montaje escénico sin valor legal. evargasoro@hotmail.com