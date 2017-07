Exigen comerciantes del mercado municipal nuevo administrador

Iguala, Gro. Julio 10.- Es urgente que el presidente municipal Herón Delgado Castañeda realice cambios en la administración del Mercado Municipal “Adriana Castrejón” y ponga a un administrador que realmente pueda sacar adelante a este mercado, gente que realmente trabaje y no se la pase en las cevicherias consumiendo alcohol en lugar de hacer lo que le corresponde, señaló Nicolás Guerrero González, ex regidor en el trienio de José Luis Abarca, y actual comerciante de este centro de abasto.



Lamentó que la situación que actualmente guarda el Mercado Municipal “Adrián Castrejón” “está peor cada día ya los estacionamientos, pasillos, y calles aledañas a este lugar están llenas de comerciantes sin que las autoridades en turo hagan nada para evitar esta situación que pone en riesgo no sólo a los compradores sino a los que tenemos establecimientos al interior de este centro de abasto”.



Subrayó que “yo no entiendo por qué el presidente municipal no hace nada, hace caso omiso sobre la obligación que le corresponde como alcalde, él debe ver la situación que se vive aquí y realizar los cambios necesarios, es su obligación que tiene con la ciudadanía, garantizar que todo marche bien y en orden, sin embargo, el administrador Adrián Vilches desde que llegó a ese puesto no ha hecho nada y no lo digo yo solamente, está a la vista de todos”.



Agregó que “esta persona se la pasa únicamente en las cevicherías tomando, es su modo de vida, pero yo digo que el alcohol no se debe de llevar nunca con el servidor público menos en horas de trabajo”.



Por ello solicitó de manera urgente al presidente municipal tome cartas en el asunto y realice los cambios necesarios, desde hace mucho hay muchos comerciantes descontentos por la imposición de esta persona al frente de la administración y la autoridad no hace nada, no sé qué compromisos haya adquirido pero es algo que a nosotros como comerciantes nos está afectando demasiado y no podemos esperar a que suceda alguna situación de riesgo por el sobrecupo de ambulantes que hay, ya no es posible ni pasar por los pasillos de este lugar.



"Nosotros como comerciantes pedimos que haya una persona responsable al frente del mercado, que la autoridad presente una buena propuesta, una persona que realmente trabaje a favor de este mercado y no lo perjudique más de lo que está, de lo contrario nosotros seguiremos insistiendo en este asunto y podríamos tomar otras acciones para que la autoridad nos haga caso".