En el ciclo escolar por concluir la SEP ofreció dos calendarios: uno de 185 días y otro de 200. Asimismo dejó en libertad que, en Consejo Técnico, las escuelas resolvieran cual tomar bajo la condición de ajustarse a los requisitos establecidos en los lineamientos correspondientes. No tengo el dato de cuántas escuelas en Guerrero optaron por uno u otro calendario. Sin embargo, el de 185 días concluyó el 27 de junio y el de 200 finalizará el próximo martes 18 de julio. La última evaluación de consejo técnico para el primero fue el 26 de mayo y 30 de junio para el segundo. Ambos también programaron la Evaluación Planea al 6º Grado de Primaria los días 7 y 8 de junio y para 3º de Secundaria, 14 y 15 de junio respectivamente.

Debido a evaluaciones en fechas prestablecidas y el requerimiento de resultados de parte de direcciones y/o departamentos a supervisores-directores-maestros de grupo, las clases concluyeron. Es así porque el calendario para concentración estadística-administrativa sigue siendo el de siempre; incluyendo la firma de boletas de aprovechamiento. Por tanto, en lo que va del mes, los docentes improvisan actividades de entretenimiento con los alumnos que no han dejado de asistir. O sea, clases propiamente no hay. Para más en el transcurso de esta semana, 10 a 14 de julio, la mayoría de las escuelas llevará a efecto las ceremonias de fin de cursos. No hay secreto. Es del conocimiento de los padres de familia y de la opinión pública en general. En consecuencia, cuando las autoridades educativas de la SEG o SEP, con motivo de clausurar el año escolar hablan que se cumplieron 200 días de clases, la sociedad percibe un autoengaño oficial. Un desfiguro. Tal vez porque desconocen qué sucede realmente en las escuelas.

Por supuesto, si el incumplimiento lo causa un fenómeno natural, una epidemia o la inseguridad y violencia como es el caso de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, la situación se lamenta y todo mundo comprende. En cambio, no hay justificación que el servicio educativo se afecte por negligencia y burocratismo para reponer maestros faltantes y a acciones autoritarias que provocan protesta magisterial. En este sentido, la falta de pericia favorece a quienes con razón o cualquier pretexto suspenden clases sin considerar el impacto negativo que la interrupción tiene en el proceso educativo de la niñez. En lo que concierne y compete a la autoridad, finalmente nadie más que ella es responsable que se alcancen las metas y propósitos de un año escolar.

En observación al panorama de la educación considerando la exagerada publicidad del Modelo educativo para la educación obligatoria, tema que para promoverse Aurelio Nuño usa cada día desde antes del 28 de junio, fecha que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el engaño también resulta identificable. Cuando se aprobó el presupuesto de egresos, con ajustes y recortes, el titular de la SEP explicó que para educación se destinarían 50 mil millones de pesos: “son recursos del futuro que se traerán y aplicarán en el presente”. Cualquiera entendió que no había, pero merced al diseño financiero recursos iba a haber; por consiguiente todo lo relacionado a la reforma educativa estaba garantizado. Igual ocurre con el susodicho Modelo educativo. Nuño pretende entusiasmar a la sociedad adelantando resultados; presentándolos como exitosos y machacando las ventajas y bondades que tiene; según él. Por cierto, en el empeño y afán de promoverlo, la SEP utiliza hasta los niños. En spots, hace que se pronuncien contra la repetición para memorizar y a favor de “Aprender a aprender”.

Sin embargo veamos algunas contradicciones serias. Nuño Afirma que los alumnos tendrán una educación integral, es decir desarrollarán plenamente todas sus facultades. ¿Cómo?, quitando temas e incluso eliminando asignaturas para enseñar menos y aprender más, reduciendo los aprendizajes a competencias laborales; reconoce las diferencias que tienen que ver con contextos sociales y discapacidades o capacidades diferentes, pero fomenta y sostiene la evaluación estandarizada; habla de la escuela al centro y escuelas de diez, pero anuncia una ofensiva contra las escuelas multigrado vía reconcentración escolar; obligará que los niños dejen sus lugares de origen y acudan a otros cuyas escuelas la SEP perfila convertirlas de Tiempo Completo; aseguran fortalecer la educación pública mediante la autonomía de gestión, pero no dicen si cada centro de trabajo dispondrá de un presupuesto mínimo para evitar trámites engorrosos o serán, como ha sido, los padres de familia quienes resuelvan cualquier desperfecto o necesidades de mantenimiento.

En fin las incongruencias saltan a la vista y preocupan. Sin embargo, con el nuevo modelo educativo los promotores van de frente y no pierden tiempo viendo a los lados. Dan por hecho que nadie está en desacuerdo; incluyendo el magisterio del SNTE. Presumen, incluso, que la reforma educativa va teniendo aceptación en estados con influencia de la CNTE: “la disidencia poco a poco está entendiendo que le conviene”. Obviamente menos interesa la frustración y enojo que expresan los maestros jóvenes; los que ingresaron al servicio por concurso y fueron considerados idóneos. Lamentable. Con el nuevo Modelo ojalá los alumnos no aprendan a aprender a mentir.