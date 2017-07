Frank en su Tinta

¿PASA algo en el PRI de Guerrero? El sábado el tricolor realizó su Asamblea Estatal rumbo a la vigésima segunda Asamblea Nacional Ordinaria. Fue presidida por la secretaria general del comité nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu (guerrerense, hija del ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu y, afirman, futura senadora). En el acto protocolario de la Asamblea apareció Claudia Ruiz Massieu al centro y a su derecha estaban el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, y los ex gobernadores René Juárez Cisneros (además, subsecretario de Gobernación) y Rubén Figueroa Alcocer. A su izquierda destacaron el gobernador Héctor Astudillo Flores, su esposa Mercedes Calvo de Astudillo y el ex dirigente estatal priista, José Parcero López. Fue notoria la ausencia del exalcalde de Acapulco y ex candidato a gobernador, Manuel Añorve Baños, así como de su esposa y diputada federal, Julieta Fernández Márquez, ambos del grupo de Manlio Fabio Beltrones. ¿Pasa algo en el PRI de Guerrero?......... POR CIERTO, en la Asamblea, Claudia Ruiz Massieu admitió que el PRI debe renovarse para ganar en 2018, mientras que el gobernador Astudillo expresó que su partido está comprometido con la honestidad y que así lo demostrará. En su momento el senador Esteban Albarrán Mendoza, el alcalde (de Chilpancingo) Marco Antonio Leyva Mena, el dirigente (del PRI en Acapulco) Fermín Alvarado Arroyo y las diputadas Flor Añorve Ocampo y Beatriz Alarcón Adame dieron a conocer las propuestas que emanaron de las mesas de la Asamblea, entre las que destacan expulsar a los traidores, incluir a los adultos mayores en la elección de candidatos, comparecencia de los gobernantes ante los consejos municipales y estatales del PRI, crear un comité de vigilancia que analice las acciones de los servidores públicos priistas, crear una escuela para formación de cuadros políticos y traducir los estatutos priistas a lenguas indígenas…….. ¡VIVA LA austeridad! La alcaldesa de Mexicaltzingo (Estado de México), Sara Vázquez Alatorre, “se puso guapa” con su novio, pues le mandó los regalos con un individuo vestido de Batman y un mariachi que le cantó “Hermoso cariño”, lo cual denota que la señora presidenta está bien enamorada. El caso no tendría nada de extraordinario si no es porque Batman y el mariachi llegaron en horas laborables a la oficina del novio, en pleno palacio municipal, donde trabaja como secretario particular de la alcaldesa de extracción priista. Los músicos ingresaron al palacio municipal entre los empleados. En el video se observa a los músicos y a Batman subir por una escalera para finalmente sorprender al secretario particular. La alcaldesa aparece durante algunos segundos en el festejo. Según el diario digital “A Fondo”, el pasado 21 de junio fue robado un cajero automático instalado en las oficinas de ese ayuntamiento, aunque hasta el momento no hay personas detenidas. En mayo pasado, unos 40 policías municipales realizaron una protesta para pedir a la alcaldesa el pago de sus sueldos retrasados. En esa ocasión, los agentes inconformes también solicitaron un aumento de salario y que se les proporcione gasolina para operar sus patrullas. Residentes de ese municipio han denunciado reiteradamente un aumento en los robos de autos, a casas-habitación y a transeúntes. Sin embargo, todo pasó a segundo término porque lo primordial para la alcaldesa es el festejo del cumpleaños de su novio…….. CARRERA 2018 por la presidencia municipal de Iguala: “Quiero volver a ser alcalde y tengo muchas posibilidades”: Raúl Tovar Tavera (del PRI y médico). “Si quiero, pero primero la unidad”: Roberto Salazar Rodríguez (del PRD y joven político). “De candidaturas nada aún; primero López Obrador”: Felipe Ramírez Liborio (de Morena y catedrático de la Prepa 32)……… SIMPLE frase: El poder turba a los inteligentes y vuelve locos a los pendejos…… PUNTO.